Hvidvasksag presser aktiekurs i Danske Bank

Sagen om hvidvask i Danske Bank har det seneste år gradvist fået tilføjet nye dimensioner. Senest er det kommet frem, at sagen kan have tråde til den russiske præsident, Vladimir Putins familie, og den russiske efterretningstjeneste.

Sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial lader nu til at påvirke investorerne. Mandag aften omtalte Berlingske en såkaldt whistleblower-rapport fra 2013, hvoraf det fremgår, at præsident Vladimir Putins familie og den russiske efterretningstjeneste FSB angiveligt var blandt de bagmænd, der hvidvaskede penge i Danske Banks filial. Tirsdag dykkede kursen på Danske Bank-aktien fra kurs 250 til en lukkekurs på omkring 242.

Leonhardt Pihl, direktør for Dansk Aktionærforening, siger, at der med al sandsynlighed ikke var andre faktorer end hvidvaskhistorien, som aktien reagerede på. Ifølge den omtalte whistleblower-rapport havde ansatte i Danske Banks filial undersøgt et mistænkeligt selskab ved navn Lantana Trade LLP. Selskabet havde indberettet falske regnskaber, foretaget mistænkelige betalinger og havde tråde til Putin-familien og den russiske efterretningstjeneste, skrev Berlingske med afsæt i whistleblower-rapporten.

»Der er så mange konkrete navne og faktuelle forhold i Berlingskes historie, som gør sagen meget håndgribelig og konkret. Med Putin og FSB begynder man også at nærme sig ubehagelig storpolitik. Det påvirker Danske Banks omdømme, og det er formentlig det, markedet reagerer på,« siger Leonhardt Pihl fra Dansk Aktionærforening.

Tirsdag faldt Danske Banks aktie fra kurs 250 til kurs 242. Formentlig på grund af. Berlingskes historie om hvidvask i banken, lyder vurderingen.

Mads Thinggaard, aktieanalytiker ved børsmægleren ABG Sundal Collier, oplyser, at kursfaldet tirsdag i runde tal svarer til omtrent syv milliarder kroner.

Han henviser til, at Danske Bank har mange udenlandske investorer.

»Aktiedykket er et udtryk for, at man har set store bøder i globale banker. Det er formentlig den overvejelse, investorerne nu overfører til Danske Bank,« siger han.

Det hører dog med til historien, at Danske Bank-aktien rettede sig i løbet af onsdag og lukkede i kurs 246 – så omtrent det halve tab tirsdag blev genvundet.

Whistleblower-rapporten om Lantana, Putin-familien og FSB blev sendt til Danske Banks ledelse i København i december 2013.

Jakob Dedenroth Bernhoft er ekspert i hvidvaskregler og direktør i rådgivningsfirmaet Revisorjura. Han har fulgt sagen tæt og vurderer, at den negative påvirkning på Danske Bank-aktien især skyldes, at de nye oplysninger tyder på, at nogen i bankens ledelse »nærmest har været medvirkende til hvidvask«.

»Det er jo meget alvorligt og enormt skadeligt for bankens image,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft.

Systematisk brud på hvidvaskregler

Han understeger dog, at man ikke kender whistleblowerens dagsorden.

»Men der er tale om, at vurderingen kommer fra en internt ansat, som har en solid baggrund for at udtale sig. Det er meget alvorligt,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft, som er blevet præsenteret for en række af sagens dokumenter det seneste år:

»I systematisk og stort omfang har man ikke fulgt hvidvaskreglerne. Det vil ikke undre mig, hvis der kommer et strafferetligt efterspil,« siger han.

Gennem 2017 og 2018 har Berlingske i en længere artikelserie afdækket hvidvasksagen i Danske Bank. Blandt andet, at mindst 18 milliarder kroner løb gennem fire konti i bankens estiske afdeling og videre til politikere, embedsmænd og skattely i 2012-2014. Det er også kommet frem, at Danske Banks egen revision i 2014 advarede den øverste ledelse om, at der foregik hvidvask i den estiske filial, og at banken sågar aktivt hjalp mistænkelige kunder med at skjule sig.

Sagen omtalt som et sikkerhedsproblem

De seneste oplysninger om trådene til Putin-familien har fået medlem af Europa-Parlamentet Jeppe Kofod (S) til at tale om et sikkerhedsproblem for hele Europa. SF vil både have en forklaring fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K), ligesom det estiske finanstilsyn har reageret kritisk og truet med en undersøgelse.

Danske Banks presseafdeling oplyser til denne artikel, at man ikke kommenterer på bankens aktiekurs. Tirsdag henviste Danske Banks øverste chef, Thomas Borgen, i et skriftligt svar til, at banken er i gang med en grundig undersøgelse af sagen.

»Vi har ikke flere kommentarer, før den er afsluttet. Vi kan desuden heller ikke kommentere specifikke kunder, men hele den pågældende kundeportefølje er lukket ned,« udtalte Thomas Borgen.