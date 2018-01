Hvidvaskregler for kryptobørser er ikke nok – banker bliver i deres venteposition

Kryptobørser i EU er på vej til at blive underlagt de samme krav i bekæmpelsen af hvidvask som banker, og det kan på længere sigt gøre de store banker mildere stemt over for at modtage overførsler fra kunder på kryptobørser.

Herhjemme vil erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i kølvandet på et nyt EU-direktiv efter sommer­ferien fremsætte et lovforslag, der inkluderer kryptobørser i hvidvask­lovgivningen. Men konsekvenserne er ikke til at vurdere præcist endnu, og problemerne med kryptovaluta handler ikke kun om hvidvask, påpeger Jyske Bank.

»Det kan være med til at modne markedet, og dermed kan vi komme tættere på noget interessant. Men jeg opfatter bitcoin som generation 0.1, og vi skal op på generation 1.0, før vi for alvor vil begynde at kigge på det. Det er ikke kun et spørgsmål om hvidvask, men også om transparens i forhold til prisdannelse og i forhold til omkostninger ved køb og salg. Der er masser, som skal være på plads, før vi for alvor kan forholde os til det,« siger Erik Gadeberg, direktør i Jyske Bank Capital Markets.

Han fremhæver, at selve teknologien bag kryptovalutaer som bitcoin – der kaldes blockchain – er meget interessant. Flere af verdens største banker arbejder således intenst på at smide transaktioner ind i det digitale bogholderi, som blockchain er.

Men selve kryptovalutaerne er stadig alt for uigennemsigtige, og hvis en kunde vil overføre 100.000 kroner fra en kryptokonto til en konto i Jyske Bank, skal kunden kunne redegøre for, hvor pengene kommer fra, siger direktøren.

Behov for yderligere regulering

Nykredit ligger på samme linje, og koncerndirektør Anders Jensen kalder det »positivt«, at der er kommet øget debat om kryptovalutaerne.

»Vi er først og fremmest optagede af, at vi som finansielt institut ikke misbruges til hvidvask, og at vores kunder kan færdes trygt og sikkert på de finansielle markeder. Lige nu oplever vi ikke, at kryptovalutaer fylder så meget i økonomien blandt almindelige danske boligejere, som udgør langt størstedelen af vores kunder. Men det kan sagtens være, at det kommer til det. Og kan det her forslag bidrage til, at det bliver trygt og sikkert at færdes på markedet for kryptovalutaer både som kunde og som finansielt institut, hilser vi det velkomment,« skriver Anders Jensen i en mail til Berlingske.

Nordens største bank, Nordea, oplyser, at den følger udviklingen af reglerne med stor interesse, men først kan tage stilling til, hvordan den vil agere, når banken kender den endelige lovgivning på området.

Nordeas topchef, Casper von Kos­kull, vakte opsigt i december, da han gav den manglende regulering af krypto­valutaer hårde ord med på vejen over for Bloomberg News:

»Hvis du tillader det at leve uden nogen kontrol, så – givet alle de milliarder, vi bruger på finansiel regulering i det finansielle system – mener jeg faktisk, at det er en joke, at sådan noget som bitcoin findes. Jeg forstår det ikke. Det er absurd,« sagde Casper von Kos­kull.

Hos Danske Bank kalder Lars Sjögren, der er chef for afdelingen Transaction Banking, det kommende EU-direktiv for »et skridt i den rigtige retning,« men direkte handel med kryptovaluater hos banken er der ikke udsigt til.

Total anonymitet

»Det skyldes det forhold, at man i realiteten kan være totalt anonym på bitcoin-netværket, og det gør det vanskeligt at spore, hvem der er involveret i en transaktion. Det kan være vanskeligt at håndtere, når vi som banker skal kende vores kunder. Desuden er volatiliteten i valutaen så stor, at den ikke er egnet til finansielle transaktioner. Som kunde kan manglen på et juridisk mellemled desuden betyde, at man ikke kan indberette eventuelt bedrageri eller hacking,« siger Lars Sjögren.

Han tilføjer, at kunder dog godt kan overføre gevinst fra handel med bitcoin, hvis de kan dokumentere, hvordan den er blevet til.