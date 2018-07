Hvidvaskjæger melder 26 Danske Bank-ansatte til estisk politi

26 Danske Bank-ansatte er blevet meldt til det estiske politi. Det skriver Bloomberg, der har fået det bekræftet hos den estiske statsanklager.

»Bekæmpelsen af hvidvaskning af penge er en prioritet for anklagemyndigheden, og hvis de oplysninger, der præsenteres for kontoret, vil fremvise tegn på en forbrydelse, vil det blive undersøgt,« skriver talsmand Kaarel Kallas fra den estiske myndighed i en e-mail til det amerikanske medie.

Det er den verdenskendte hvidvaskjæger William »Bill« Browder fra Hermitage Capital, der står bag politianmeldelsen. Han har allerede tidligere på måneden politianmeldt Danske Bank for bankens rolle i den såkaldte Magnitskij-affære, hvor et stort millionbeløb ifølge Hermitage Capital er blevet hvidvasket gennem Danske Banks estiske fillial.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Det nye læk – Magnitskij-gruppen Berlingske er kommet i besiddelse af 20 nye kontoudtog fra Danske Banks hvidvaskplagede afdeling for non-residents (udenlandske kunder) i filialen i Estland. De tilhører tyve forskellige selskaber, typisk registreret i skattely med adresse i Moskva og skjulte bagmænd. De bærer navne som Diamonds Forever International Ltd., Argenta Systems Ltd., Megacom Transit Ltd., Castlefront LLP, og Jawdom Services Corp. I alt strømmede 28 mia. kr. gennem kontiene i de perioder, Berlingske har adgang til – det drejer sig om forskellige perioder mellem 2007 og 2015. Dette beløb er konservativt anslået – eksempelvis er transaktioner, der går gennem flere selskaber, kun talt med én gang. Alle kontiene har transaktioner, der kan spores tilbage til den såkaldte Magnitskij-sag, hvor store skatteindtægter blev stjålet af russiske kriminelle. Sagen har ført til internationale sanktioner mod fremtrædende russere.

Følger efter dansk anmeldelse

I begyndelsen af juli bad Hermitage Capital Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), bedre kendt som Bagmandspolitiet, om at gå ind i sagen.

»Vi indgiver den her anmeldelse, fordi de danske myndigheder ikke tidligere har reageret på sagen, som man ellers kunne forvente, at de havde gjort. Vi er af den overbevisning, at Danmark spiller en central rolle i hvidvasken af de kriminelle midler. En forbrydelse som Sergej Magnitskij opdagede og blev slået ihjel på grund af. Vi håber, at retfærdigheden vil ske fyldest,« sagde William Browder dengang til Berlingske.

Den seneste politianmeldelse, der er rettet mod 26 ansatte i Danske Banks estiske filial, blev indgivet af William Browder den 20. juli til Estlands statsanklager Lavly Perling samt til landets Financial Intelligence Unit. William Browder har tidligere forsøgt at overtale myndighederne i Danmark og Estland til at retsforfølge Danske, men i de foregående år var de beløb, der blev anset for at være blevet hvidvasket, ifølge Bloomberg betydeligt mindre.

Større omfang end tidligere

Berlingske har hidtil kunnet afdække, at der er blevet sendt mistænkelige summer for samlet minimum 53 mia. kroner gennem den estiske filial. Danske Bank har hidtil afvist at kommentere specifikke aspekter med henvisning til den interne undersøgelse, som banken er i færd med at udarbejde, og som skulle være afsluttet i september.

Årsagen tl William Browder og Hermitage Capitals interesse i hvidvasken skal findes tilbage i 2007. Her var fonden offer for et omfattende tyveri af 1,4 mia. kr., som selskabet havde indbetalt i skatter til den russiske stat. Bag svindelnummeret stod angiveligt organiserede kriminelle og højtstående russiske embedsmænd i bl.a. skattevæsnet.

Hermitage Capitals advokat Sergej Magnitskij døde senere i russisk fængsel under mystiske omstændigheder, hvilket førte til omfattende internationale sanktioner mod flere fremtrædende russere. Lige siden har William Browder og hans researchere forsøgt at opspore bagmændene og pengene. En stor del af dem er sendt gennem konti i Danske Banks estiske filial.