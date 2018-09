Historien om en bank, der ville vokse for enhver pris

Det var til allersidst, pressemødet var næsten slut, og det sidste spørgsmål fra pressen var blevet stillet: Hvad troede Danske Bank egentlig, de tjente penge på i Estland?

Thomas Borgen havde svaret, som man kunne forvente: Ja, der var højrisikokunder, ja, man skulle have været mere opmærksom, men husk nu på, at man troede jo, at man havde en god kontrol.

Lige dér skulle pressemødet have sluttet, men bestyrelsesformand Ole Andersen ville lige tilføje et »lille bonussvar«, som han kaldte det:

»Indtjeningen var høj. Allerede på akkvisitionstidspunktet i 2007.«

Det yder næppe bonussvaret retfærdighed at kalde det for »lille«, for med sin tilføjelse sluttede Ole Andersen ikke bare det to timer lange pressemøde, han åbnede i virkeligheden for en helt ny dimension i hele hvidvasksagen: arven efter Peter Straarup. Arven fra dengang Danske Bank ville være hele Nordeuropas bank.

Med Straarup ved roret

Historien om Danske Bank er lang og dramatisk. Banken, der blev etableret som en landmandsbank, har i sine 147 leveår været gennem et krak, skiftende ejerkredse, kæmpestore fusioner og to gigantiske redningsaktioner – i begge tilfælde med staten og Nationalbanken som redningskranse.

Siden fusionen med Handelsbanken og Provinsbanken har Danske Bank reelt været Danmarks med afstand mest dominerende bank, og i 1980erne og 1990erne etablerede man sig – sammen med Carlsberg og A.P. Møller - Mærsk – tillige som landets store erhvervsmastodont.

Allerstærkest er båndet med A.P. Møller - Mærsk, der seks år efter krakket i 1922 trådte ind som den mest betydende aktionær, og den dag i dag er det Mærsk-familien, der er hovedaktionær i banken.

Hvor mantraet i A.P Møller - Mærsk har været »rettidig omhu«, har man i Danske Bank talt om »ordentlighed«. Alt lige fra det imposante hovedkvarter ved Holmens Kanal midt i København til det havblå logo synes at emme af den særlige kultur, man også kender fra Mærsk: En særlig kølighed, der hæver sig langt over dansk jantelov – for kritikere udlagt som en slags arrogance.

Få personer synes at legemliggøre Danske Bank mere naturligt end Peter Straarup. I sine år som bankens øverste chef blev han kendt og frygtet af både politikere og journalister som en hårdtslående og kontant chef, der ikke var bange for at blive uvenner med nogen.

Artiklen fortsætter under billedet Det sidste årsregnskab, Peter Straarup præsenterede for Danske Bank i februar 2012. Straarup var med, da Danske Bank voksede sig kæmpestor i nullerne, og han var med, da finanskrisen rev det hele ned igen. Foto : Keld Navntoft/Scanpix 2012

Eller som historikerne Søren Mørch og Per H. Hansen skrev om Peter Straarup i deres bog »Den Danske Bank«:

»Peter Straarup har i sin trods alt korte tid som bankdirektør opnået at fornærme mindst en nationalbankdirektør, en minister, den færøske nation, andre bankfolk, andre erhvervsfolk og sidst, men ikke mindst, mange af sine egne medarbejdere i banken.«

Opflasket i bankens egne rækker går han igen som hovedpersonen i en lang række af de mest opsigtsvækkende og betydningsfulde sager fra Danske Bank i nyere tid.

Peter Straarup var med, da Danske Bank etablerede sig som et egentlig finansielt supermarked med eget kredit- og forsikringsben i begyndelsen af 1990erne. Peter Straarup var med, da Danske Bank finansierede det drabelige opgør mellem forsikringsselskaberne Baltica og Hafnia, der begge endte med at krakke, og som måtte lide den tort at se Danske Bank og Peter Straarup samle alt af værdi op fra de to boer. Et smart træk - vel nok lidt for smart, viste det sig senere, da Danske Bank måtte tage plads på anklagebænken for at have solgt aktier i et sminket lig, som investorer kaldte Hafnia Holding.

Banken fik tæsk i Sø- og Handelsretten og kritik i Højesteret, der dog ikke fandt bevisbyrden tung nok til at dømme banken.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvidvasksagen Onsdag udkom Danske Banks egen advokatundersøgelse af hvidvaskskandalen, som Berlingske over halvandet år har oprullet med en lang række afsløringer . Rapporten fra advokathuset Bruun & Hjejle viste bl.a., at omfanget af mistænkelige transaktioner og kunder i den estiske filial var langt større end antaget. Rapporten konstaterede også, at Danske Bank på en lang række områder ikke har levet op til hvidvaskreglerne. Til gengæld vurderede advokaterne, at topledelsen ikke er juridisk ansvarlig for sagen. Direktør Thomas Borgen har sagt sin stilling op som følge af sagen. Også bestyrelsesformand Ole Andersen erklærede, at han vil stoppe på et senere tidspunkt.

Og endelig var Peter Straarup med – og denne gang helt i front i toget som ordførende direktør – da Danske Bank i nullerne begav sig ud på et historisk væksttogt i udlandet. Man købte op i Sverige, i Norge, i Irland og til allersidst i Finland, hvormed man samtidig lagde stenene til det, vi i dag kender som et af verdenshistoriens største hvidvaskskandaler.

Den finske forbindelse

I efteråret 2006 arbejdede medarbejdere i Danske Bank på højtryk på en operation, der internt var blevet døbt »Projekt Rød«.

Projektet handlede om købet af Sampo Bank – en finsk bank, der hørte til finanskoncernen Sampo Group, som havde den finske erhvervsmand – og nuværende Nordea-formand – Björn Wahlroos i spidsen.

Handlen var gigantisk og uden sidestykke i dansk bankhistorie. Hemmelighedskræmmeriet var af samme grund udtalt hos Danske Bank, hvor en flok særligt betroede medarbejdere ved Holmens Kanal forestod den omfattende due diligence af Sampo Bank. Med en vis sans for humor skulle alle medarbejdere benytte adgangskoden »vodka« for at tilgå dokumenter om handlen, som det fremgår i forfatter og journalist Ole Mikkelsens bog »Straarup« fra 2007.

Og efter flere års tilnærmelser hos Björn Wahlroos stod Peter Straarup så i november 2006 med sit hidtil største trofæ til samlingen: erhvervelsen af Sampo Bank. Prisen på 30 milliarder kroner var dyr, det erkendte direktøren, men det var det hele værd, forsikrede han den fremmødte erhvervspresse. Samme presses dom var da også umiddelbart positiv:

»Peter Straarup har sat sig tungt på posten som Nordens bankkonge,« som det hed i nærværende avis.

Med købet af Sampo Bank cementerede Danske Bank og Peter Straarup ikke alene positionen som Nordens største bank. Man fik også adgang til et helt nyt og lukrativt område, som man tidligere havde forsvoret at ville ind i: Baltikum.

I årevis havde Peter Straarup med vanlig selvsikkerhed ellers nærmest ladet hånt om Letland, Litauen og Estland, der med deres indlemmelse i EU i 2004 var kommet på internationale bankers radar.

BNP-niveauet var for lavt i de tre lande, vurderede Danske Bank. Men da man med købet af Sampo Bank overtog datterbanker i de tre lande, havde piben fået en anden lyd. Datterbankerne i Baltikum nærmede sig en balance på 100 milliarder kroner.

»Set i det perspektiv er det ganske interessant,« lød det nu fra Peter Straarup. Han havde næppe forestillet sig, at 100 milliarder kroner skulle vise sig at være en brøkdel af den samlede sum penge, som datterbanken i Estland menes at have hvidvasket for.

Forslået

Et billede siger som bekendt mere end 1.000 ord, og pressefotograferne og journalisterne kunne vel dårligt tro deres eget held, da Peter Straarup mødte op til Danske Banks generalforsamling i 2009 med sin venstre arm i slynge.

Knap tre år var gået, siden Danske Bank havde købt Sampo Bank, og Peter Straarup var blevet udråbt som nordisk bankkonge. Nu havde Danske Bank tabt 90 pct. i kursværdi, afskrevet 8,5 milliarder kroner på sine forretninger i Irland og mest alvorligt - man havde måttet bide sin stolthed i sig og gå tiggergang hos staten og skatteyderne, der med to historiske redningspakker holdt hånden under banken ved Holmens Kanal under finanskrisen.

Skråsikkerheden var pillet ud af Peter Straarup, og med armen i slynge legemliggjorde han atter bankens billede i offentligheden: forslået og forjaget.

Og velsagtens også lidt udmattet. I snart et par årtier havde han og Danske Bank ustandseligt jagtet og forsøgt at opdyrke nye forretningsområder. Først forsikring, så realkredit, så ejendomsmarkedet i Sverige og Norge, så to banker i Irland og endelig indtoget i Finland og hele Baltikum. Det ligger tungt i Danske Banks DNA, at man ikke skal lade sig nøje, at man skal vokse, finde nye områder, finde mere vækst.

Artiklen fortsætter under billedet Et billede siger mere end 1.000 ord. Da Peter Straarup i 2009 troppede op til generalforsamlingen i Danske Bank med armen i slynge, var det næsten for godt til at være sandt. Nok var det et udramatisk cykelstyrt, der var forklaringen bag, men for omverdenen legemliggjorde Peter Straarup på perfekt vis Danske Banks image i kølvandet på finanskrisen: forslået. Arkivfoto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Der har altid været en slags dobbeltrolle over Danske Bank. På den ene side var banken rost og anerkendt for sin evne til at kreditvurdere. Derfor gik den også fri af finanskrisen i begyndelsen af 1990erne. På den anden side er Danske Bank kendt for sin risikovillighed, sin dristighed.

Sammenholdt med nullernes ukuelige optimisme og en sektor, der kun blev reguleret i begrænset omfang, blev det en milliarddyr cocktail.

»Bankvæsenet voksede voldsomt i midten af nullerne. Dereguleringen og en stærkt ekspansiv pengepolitik førte til en forceret vækst. I vidt omfang var det politikerne og myndighederne, der muliggjorde – og tilskyndede til – bankernes vilde ridt,« siger Jørn Astrup, tidligere bankdirektør og bestyrelsesmedlem i Finansiel Stabilitet, der vurderer, at det nok gik »lidt for hurtigt« for Danske Bank i de år.

Den vurdering synes i det hele taget at gøre sig gældende i den foreløbige dom, historien har fældet over Peter Straarups tid i Danske Bank. Jovist, han gjorde Danske Bank stor, men han gjorde den også sårbar over for brodne kar som det, afdelingen i Estland har vist sig at være.

»Gennem årene havde direktørerne for de københavnske storbanker jævnligt skoset provinsbankerne, der etablerede sig i hovedstaden og satte en formue, ofte også banken, over styr i et miljø, de ikke forstod. Måske var der noget i Estland, som Danske Bank ikke forstod – eller var for længe om at forstå,« siger Jørn Astrup.

Noget kunne vel tyde på det. Da Danske Bank i onsdags fremlagde konklusionerne af den 200 millioner dyre advokatundersøgelse, som man havde fået lavet, voksede sagen – og dermed skandalen – ikke bare i omfang, den trak nu også tråde til Peter Straarups tid. Dels i form af oplysninger om advarsler fra den russiske centralbank kort efter overtagelsen i 2007, dels i form af den nuværende ledelses halvdiskrete påmindelser om, at den estiske bank var et problem, man han havde arvet.

Af samme grund forekom det lettere ironisk, da A.P. Møller Holding, der ejer 20 pct. af Danske Bank, onsdag kommenterede hvidvasksagen for første gang og kaldte det »helt uacceptabelt«. For i bestyrelsen hos A.P. Møller Holding sidder Peter Straarup, og såfremt man deler ledelsens opfattelse af, at problemerne begyndte i 2007, ja, så har Peter Straarup jo kritiseret sig selv.

Artiklen fortsætter under billedet Alf Duch-Pedersen sad som bestyrelsesformand i de år, hvor Danske Bank ekspanderede voldsomt i udlandet – blandt andet med købet af Sampo Bank og dermed den estiske datterbank, der er centrum for den igangværende hvidvaskskandale. I dag medgiver han, at han føler et »medansvar« for skandalen. Foto : Casper Christoffersen

Alf Duch-Pedersen, der var bestyrelsesformand i de år, da Danske Bank købte Sampo Bank, medgiver i dag, at den daværende ledelse har et medansvar for den aktuelle hvidvaskskandale.

»Hvis man er med i spidsen for en virksomhed som Danske Bank, har man jo et ansvar,« siger Alf Duch-Pedersen og kalder sagen »forfærdelig«.

»Det var en del af en større bank, som levede under hvidvasklovene, og derfor måtte man antage, at der var styr på det,« konstaterer han.

Han mener dog ikke, at man kan beskylde Danske Bank for generelt at købe for hurtigt op i udlandet i de år.

»Det er to køb. Det er ikke 20. Det er to køb, der sker lidt tæt på hinanden, men det var i nærgeografien og inden for vores hovedsegment,« siger Alf Duch-Pedersen.

Det modsatte synspunkt fremsatte Ole Andersen under pressemødet i onsdags. Her understregede han, at banken ikke har været tilstrækkeligt varsom med opkøb i geografier og af kunder uden for kerneområdet.

Peter Straarup selv ønsker stadig ikke at kommentere sin tid hos Danske Bank.

»Jeg er en gammel mand, og jeg synes ikke, at gamle mænd skal udtale sig om ting, der skete for mange år siden.«