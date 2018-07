Han bliver kaldt Danske Banks »kronprins« - men er han for ung?

Inden han gjorde karriere i Danske Bank, tilbragte Jacob Aarup-Andersen et årti i den britiske finanssektor. Nu bliver han spået til at være en af kronprinserne i Danmarks største bank – hvis der ikke lige var ét problem.

Blandt ansatte kaldes han »en af deres egne«. I pressen er han døbt »kronprins« og spået til at være blandt de store fremtidshåb for Danske Bank, hvis den nuværende topchef, Thomas F. Borgen, forlader direktionsgangen.

Ifølge analytikere har 40-årige Jacob Aarup-Andersen dog ét problem. Og det kender du allerede.

Med sine 40 år er chefen for Wealth Management i Danmarks største bank for ung. Men der kan være flere grunde til, at chefen for bankens kapitalforvaltningsdivision er ved at blive kørt i stilling.

Han gik ikke af vejen for en øl efter skole – en Albani, selvfølgelig. Tidligere gymnasiekammerat om Jacob Aarup-Andersen DEL CITAT

Jacob Aarup-Andersens skudsmål tegner billedet af en mand, der altid har været klog på mennesker og ikke er bange for at smøge ærmerne op. Mere end to årtier senere er det også, hvad klassekammeraterne husker ham for.

»Han var typen, der gik i pænt tøj og strøg sine bukser. Og så lå han bestemt i den lave ende, når det gjaldt fravær, selv om han ikke gik af vejen for en øl efter skole – en Albani, selvfølgelig,« har en gymnasiekammerat fra Odense Katedralskole siden udtalt til Finans.

Derfra er Jacob Aarup-Andersens kometkarriere kendetegnet af etaper i henholdsvis England og Danmark. Efter en afsluttet mastergrad ved Københavns Universitet i de tidlige nuller tager den 25-årige Aarup-Andersen til England, hvor han over det næste årti slår sine folder som analytiker blandt investeringsbanker som Goldman Sachs, Highbridge Capital Management og Montrica.

I 2012 vender han tilbage til Danmark og indleder næste etape hos Danske Bank. Gennem to år som finansdirektør i Danica Pension henter han den eftertragtede trio bestående af Jesper Langmack, Poul Kobberup og Lars Ellehave-Andersen fra PFA Pension, og da han sætter sig ved roret som finansdirektør i Danske Bank i 2016, ser de ansatte en chef, der forstår dem.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Blå bog: Jacob Aarup-Andersen Født 6. december 1977. Karriere 2018 - nu : Chef for Wealth Management hos Danske Bank

: Chef for Wealth Management hos Danske Bank 2016-2018 : Finansdirektør i Danske Bank

: Finansdirektør i Danske Bank 2014-2016 : Finansdirektør i Danica Pension

: Finansdirektør i Danica Pension 2012-2014 : Chefporteføljemanager i Danske Bank, Danske Capital

: Chefporteføljemanager i Danske Bank, Danske Capital 2010-2012 : Principal hos TPG-Axon Capital (UK) LLP

: Principal hos TPG-Axon Capital (UK) LLP 2006-2010 : Partner og Investment Manager hos Montrica Investment Management LLP

: Partner og Investment Manager hos Montrica Investment Management LLP 2005-2006 : Investeringsanalytiker hos Highbridge Capital Management (UK) Limited

: Investeringsanalytiker hos Highbridge Capital Management (UK) Limited 2002-2005: Associate hos Goldman Sachs International Uddannelse Uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet i 2002. Bestyrelsesposter Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (formand)

Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (formand)

Danske Invest Management A/S (formand)

Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse (formand)

Realkredit Danmark A/S (viceformand) Privat: Han har tre børn med sin kone, Stine, og holder med OB. Kilde: Danske Bank / Finans / Berlingske Business

»Han er en af os,« forklarer en af bankens analytikere til Økonomisk Ugebrev, mens den nyslåede chef dengang understregede, at han lagde vægt på kommunikationen.

»Min baggrund fra mere end ti år på kapitalmarkederne har nok givet mig en robust ballast til forståelse af, hvad analytikerne og investorerne forventer – og hvad de synes er god og dårlig kommunikation,« sagde han.

Spørgsmålet er nu, om Jacob Aarup-Andersen kan komme på bølgelængde med bankens kunder.

Tilbage i april indtog han chefstolen i bankens Wealth Management-division. Et skifte, der samtidig er et spring tættere på bankens kunder, og som ifølge Berlingskes erhvervskommentator understreger, hvordan »banken satser på Aarup-Andersen«.