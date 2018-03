Google forbyder reklame for kryptovalutaer: »Vi har set nok skade«

Godmorgen og velkommen til et overblik over onsdagens erhvervsnyheder.

I dag skal du høre om en central advarsel mod at forcere byggeriet af en 18 kilometer lang tunnel. Og om Danske Banks formand, der lover oprydning i den såkaldte hvidvasksag.

Men først til en historie i amerikanske CNBC om, at Google har opdateret sin politik for kryptovalutaer.

1

Den amerikanske IT-gigant Google har besluttet at indføre forbud mod reklamer for kryptovalutaer. Forbuddet gælder al reklame for kryptorelateret indhold, herunder eksisterende kryptovalutaer samt initial coin offering, som er kryptovalutaverdenens svar på en børsnotering.

Det forklarer Scott Spencer, der er Google-direktør for bæredygtige annoncer.

»Vi har ikke en krystalkugle, hvor vi kan se, hvordan fremtiden bliver for kryptovalutaer, men vi har set nok skade på forbrugerne eller potentiel skade, som derfor er et område, vi ønsker at tilgå med stor forsigtighed,« siger Scott Spencer.

Forbuddet vil træde i kraft i juni 2018 og rammer blandt andet de virksomheder, der i dag på helt lovlig vis annoncerer gennem Googles forskellige annoncetjenester. Google følger dermed efter Facebook, der i januar besluttede at forbyde alle annoncer for kryptovalutaer, herunder bitcoin og ripple.

Nyheden fra Google blev præsenteret i forbindelse med Googles årlige sikkerhedsberetning. Her fremgik det også, at Google sidste år fjernede 3,2 milliarder reklamer fra sin tjeneste, fordi de stred imod mediegigantens retningslinjer. Det er næsten en fordobling fra året før.

2

Hvis Danske Banks undersøgelser af mulig hvidvask afdækker kritisable eller ulovlige forhold i relation til medarbejderes eller lederes adfærd, som bør få konsekvenser, så vil dette ske.

Sådan lyder garantien fra Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, forud for bankens generalforsamling torsdag.

»Jeg vil godt sige en ting klart: Ingen må være et øjeblik i tvivl om, at hvis disse undersøgelser afdækker forhold af en sådan karakter, at det skal have konsekvenser, så bliver de konsekvenser selvfølgelig draget,« siger Ole Andersen i et interview med Berlingske.

Danske Bank har iværksat to undersøgelser, efter at Berlingske har afsløret omfattende hvidvask i den estiske filial. Undersøgelserne ledes af advokatfirmaet Bruun & Hjejle, som bl.a. skal afdække, hvem der vidste hvad og hvornår både i Estland og på koncernniveau.

»På godt dansk skal undersøgelsen afdække, om medarbejdere eller ledere i Danske Bank har levet op til deres ansvar,« forklarer Ole Andersen.

Gælder det også direktionens ansvar?, spørger Berlingske-journalisten.

»Ja, og bestyrelsens. Jeg kan ikke fortælle efterforskerne, at de eksempelvis ikke må undersøge bestyrelsesformandens rolle. Og det er ganske enkelt for at sikre, at vi får vendt hver en sten.«

Læs hele interviewet med Ole Andersen her

3

På trods af en advokatadvarsel indgik ledelsen i Femern A/S kontrakter for 30 milliarder kroner med konsortierne, som skal anlægge verdens længste sænketunnel. Det skriver Finans.

Advarslen kom fra Bettina Enderle, der var Femern A/S' daværende tyske juridiske rådgiver. Finans er i besiddelse af en intern e-mail, som viser, at hun i 2010 advarede mod at indgå kontrakter, før en tysk godkendelse af projektet var på plads. Før da kunne man ikke vide, hvilke krav og betingelser de tyske myndigheder ville stille, lød argumentet.

»Det vil koste jer en masse penge (og formentlig også tid),« skrev advokaten i mailen.

Nu styrer Femern så mod ekstraregninger og tab, som kan løbe op i milliardklassen. Det skyldes, at den endelige tyske byggetilladelse først forventes at være på plads i 2020 i stedet for 2019.

Da advarslen fra advokaten aldrig blev videregivet til Folketingets ordførere, vil SF, Liberal Alliance, Venstre og Dansk Folkeparti nu have sagen undersøgt til bunds.

4

Den heftigt debatterede efterlønsreform har været en gevinst for den danske økonomi, fastslår en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Siden 2008 har efterlønsreformen givet en samlet besparelse på 52,8 milliarder kroner, og alene i år ser den ud til at give en besparelse på over 12 milliarder kroner. Forklaringen er, at stadigt færre danskere går på efterløn og bliver i job i stedet for.

Bo Sandemann Rasmussen, økonomiprofessor ved Aarhus Universitet, mener, at efterlønsreformen er den hidtil mest succesrige blandt de mange reformer, som er lavet af forskellige regeringer de seneste mange år.

»Der er ingen tvivl om, at efterløns­reformen er den enkeltstående ændring, der har haft den hidtil største betydning for den øgede holdbarhed, der er kommet med finanspolitikken og det øgede vækstpotentiale, der ligeledes er kommet,« siger han.

Læs mere i Berlingske

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet har udpeget nogle af dagens vigtigste begivenheder på investeringsfronten.

Svenske forbrugerpriser, talende-ECB medlemmer og tal for det amerikanske detailsalg er nogle af de vigtigste nyheder fra økonomifronten.

Investorerne tager generelt mindre godt imod tirsdagens fyring af Rex Tillersen fra posten som amerikansk udenrigsminister. Det tolkes som om, at Donald Trump kunne have intentioner om at komme med flere handelspolitiske tiltag, som mange ministre og rådgivere ikke synes er nogen god idé. Fyringen gav kursfald i USA, som forplanter sig til Asien her til morgen og som også vil kunne mærkes i Danmark.

NKT og Bavarian Nordic er nok aktuelt de to danske aktier, som har mest spotlight på sig, når det gælder negativ interesse fra hedgefonde. Fortsætter presset med at holde netop de to aktier gevaldigt under vand? NKT er den af de danske aktier, som er shortsolgt af flest fonde på samme tidspunkt, nemlig otte.

Kl. 08:00: Det tyske sportsmærke Adidas fremlægger deres årsregnskab for 2017. Firmaet har danske Kasper Rørsted som topchef.

Kl. 09:30: Nationalbanken offentliggør udsigten for dansk økonomi. Pressemøde begynder en time senere.

Kl. 12:00 Det amerikanske smykkefirma Signet Jewelers kommer med regnskab for 2017. Firmaet er forhandler af danske Pandora-smykker.

De asiatiske aktiemarkeder falder markant onsdag morgen, hvor den amerikanske præsident Trumps fyring af udenrigsminister Rex Tillerson har øget frygten for stigende amerikansk protektionisme.

Nikkei 225: -0,9 pct.

China Shanghai Composite: -0,6 pct.

Sydkoreas Kospi: -0,5 pct.

Hongkongs Hang Seng: -1,3 pct.