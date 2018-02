Goldman Sachs bejler til middelklassen

Goldman Sachs er ikke kun for de rige. Storbanken udvider nu forretningen med nye finansielle ydelser inden for bolig- og billån samt forsikringer, der henvender sig til et bredere kundesegment.

Det skriver the Wall Street Journal.

Tidligere kunne man kun åbne en konto online i Goldman Sachs bank Marcus, opkaldt efter grundlæggeren Marcus Goldman, hvis man havde mindst 10 mio. dollar. I dag behøver man kun 1 dollar på lommen for at vække Goldman Sachs' interesse.

De nye initiativer omfatter blandt andet forbrugslån, formuepleje og andre finansieringsredskaber, der skal lokke borgere fra middelklassen til banken.

Det strategiske skifte ses som en træk, der skal vaske Goldman Sachs ren for fortidens fejltagelser under finanskrisen i 2008, som storbanken blev erklæret medskyldig i.

Marcus har i dag udlån for omkring 2,5 mia. dollar spredt ud på ca. 350.000 kunder. Goldman Sachs forventer, at Marcus vil kunne indbringe et resultat før skat i omegnen af 450 mio. dollar over de næste tre år, hvilket svarer til 1 pct. af analytikernes prognose for storbankens resultat.

/ritzau/FINANS