Forsikringskonkurs kan suge garantifond tom for penge

Garantifonden, der skal dække kunderne, hvis et forsikringsselskab går konkurs, står til at få suget egenkapitalen ud af sig. Sådan er udsigterne for Garantifonden, efter at forsikringsselskabet Alpha Insurances i maj er gået konkurs.

Det skriver Finanswatch.

Netmediet skriver, at egenkapitalen i Garantifonden i forvejen er lavere end lovkravet på 300 mio. kr., og at den ved udgangen af 2017 lød på 256 mio. kr., efter at et andet forsikringsselskab, Gable Insurance, gik konkurs i december 2016.

- Vi har 250 mio. kr. Gable ser ud til at komme til at koste os i omegnen 225 mio. kr., hvis vi forestiller os, at Alpha bliver lidt dyrere, i og med at de er 30 gange større, så er svaret nærliggende, siger Torben Weiss Garne til Finanswatch. Han er underdirektør i Forsikring & Pension og en del af garantifondens sekretariat.

Han påpeger, at man skal ud og skaffe flere penge.

- Vi har 250 mio. kr. liggende i obligationer. Derudover har vi også muligheden for at optage lån med statsgaranti, så det er ikke sådan, at vi løber tør for penge. Men vi har et større sug i kassen, end jeg troede, vi skulle, siger Torben Weiss Garne til Finanswatch.

