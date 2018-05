Formand for Finanstilsynet trækker sig efter hvidvasksag

Luk faktaboks Udvid faktaboks

Hvidvask i Danske Bank

I mere end et år har Berlingske afdækket, hvordan milliarder af ulovlige kroner er strømmet igennem landets største bank, Danske Bank. Sagen begyndte, da Berlingske i samarbejde med journalistorganisationen OCCRP i marts 2017 fortalte, at knap syv milliarder kroner i strid med hvidvaskreglerne var rullet igennem Danske Banks estiske filial. Et halvt år senere havde Berlingske selv skaffet andre dokumenter, som viste, at diktaturet i Aserbajdsjan havde brugt fire konti i Danske Bank til at sende mistænkelige summer for mindst 18 milliarder kroner til politikere, embedsmænd, luksusforbrug og skattely. Berlingskes data og dokumenter blev delt med fremtrædende europæiske medier, hvilket bl.a. har ført til, at politikere måtte træde tilbage, og at Europarådet og britisk bagmandspoliti er gået ind i sagen.

Efterfølgende har Berlingske skaffet interne bankdokumenter, som har afsløret, at ansatte i Danske Banks estiske afdeling aktivt medvirkede til at skjule mistænkelige kunder. Det er også kommet frem, at præsident Putins familie og den russiske efterretningstjeneste ifølge interne dokumenter stod bag flere af de hvidvaskede summer.

Lag for lag har Berlingske vist, at Danske Bank ikke har fortalt hele sandheden. Bl.a. kendte banken til hvidvaskproblemerne tidligere, end bankens ledelse først oplyste, bankens ansatte har deltaget mere aktivt, end man først gav indtryk af, ledelsen har vidst mere om ulovlighederne, end man først fortalte, hvidvaskproblemerne var ikke kun begrænset til Estland, som Danske Bank først oplyste, og banken reagerede ikke så prompte, som man først hævdede, faktisk tog det to år at lukke den problematiske bankafdeling.

Danske Bank har det seneste år gradvist erkendt, at der er langt større problemer med de ulovlige pengestrømme, end man oprindeligt antog og fortalte offentligheden. Sagen undersøges af det danske finanstilsyn, mens det etiske finanstilsyn følger sagen tæt. Danske Bank har også iværksat en undersøgelse, som ventes klar i september.