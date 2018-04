Første direktør forlader Danske Bank efter hvidvasksag

Hvidvaskskandalen ser ud til at have trukket sit første offer i den øverste direktion hos Danske Bank.

Banken meddeler til markedet, at Lars Mørch i dag har opsagt sin stilling som chef for erhvervskundeforretningen i Danske Bank. Lars Mørch har været ansat i Danske Bank siden 1999 og været ansvarlig for Business Banking siden 2012, herunder International Banking, som inkluderer den baltiske forretning.

Berlingske har kunnet afsløre markante problemstillinger i bankens ageren i Estland. Her har dens filial tilsyneladende været centrum for omfattende hvidvask af milliarder af kroner, der trækker tråde til mistænkelige selskaber, der angiveligt var ejet af et opsigtsvækkende persongalleri, der blandt andet omfattede Putin-familien, den russiske efterretningstjeneste FSB og diktaturet i Aserbajdsjan.

Og formand Ole Andersen nævner selv sagen i forbindelse med Lars Mørchs opsigelse.

»Jeg respekterer Lars Mørchs beslutning om at fratræde sin stilling. Selvom undersøgelserne af forholdene omkring den estiske non-resident portefølje endnu ikke er afsluttet, står det nu klart, at banken burde have igangsat grundigere undersøgelser på et tidligere tidspunkt, end det var tilfældet. Sådanne undersøgelser ville have givet os forståelse for problemernes fulde omfang tidligere og medført hurtigere handling. Vi har drøftet denne situation med Lars Mørch over de seneste uger,« siger formanden i meddelelsen.

Opsigelsen kommer altså før, at den igangværende undersøgelse, som Ole Andersen, nævner, er færdig. Danske Bank iværksatte i efteråret en mere omfattende undersøgelse med ekstern hjælp fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle, da man her ifølge bankens topchef Thomas Borgen havde opdaget, at omfanget af problemerne i Estland var meget større, end bankens ledelse havde haft nogen som helst anelse om. Den forventes først færdig til september, men allerede nu erkender formanden altså på ny, at der burde have været gjort mere.

