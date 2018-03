Flere bejlere på vej? Nordjyske Bank allierer sig med storbank

Der kan komme andre bejlere til Nordjyske Bank end det milliardstore købstilbud, som Jyske Bank overraskede finansverdenen og bestyrelsen hos Nordjyske med i sidste uge. Blandt andet derfor har selv samme bestyrelse mandag valgt at få rådgivning fra Danske Bank og advokatfirmaet Plesner.

»De er hyret ind som rådgivere i hele denne situation, der tager afsæt i det uinviterede tilbud fra Jyske Bank. Men også i forhold til, hvad der ellers måtte røre på sig af andre muligheder,« siger Nordjyskes bestyrelsesformand Mads Hvolby.

Jyske Bank bød tirsdag i sidste uge 170 kr. per aktie i Nordjyske Bank, hvilket værdisatte banken til 3,12 mia. kroner. Jyske Bank skal dermed betale 1,92 mia. kr. for at kunne overtage de resterende knap 62 procent af Nordjyske Bank, som banken ikke ejer i dag.

Sommerens kursskifte

Jyske Bank har ellers gennem knapt et år gerne ville sælge sin knap 38,5 procent store aktiepost i Nordjyske. For tilbage i sommeren 2017 skete der en ændring hos kreditvurderingsbureauet Standard & Poors, der betød, at ejerskabet af en bid af Nordjyske Bank ikke længere ville have den samme værdi for Jyske Bank.

Topchef Anders Dam kunne nemlig ikke længere tælle de knap 38,5 procent Nordjyske-aktier med i sit kapitalgrundlag i den nye kreditvurderingsmodel, og det ville tynge bankens kreditvurdering. En vurdering, der er vigtig for en bank som Jyske, der har en stor andel af boliglån i dens portefølje.

Derfor altså et bud på at sluge hele banken, og med i beregningerne er der også det faktum, at Nordjyske Bank formidler Totalkredit-realkreditlån til en værdi af 19,9 mia. kroner.

Et skakspil er gået i gang

Om tre uger skal der foreligge et egentligt tilbud fra Jyske Bank og forholdsvist kort tid derefter skal bestyrelsen i Nordjyske Bank forholde sig til det og komme med en anbefaling til aktionærerne.

»Man vil gerne sikre sig, at man ikke overser noget. så derfor får man erfaren rådgivning fra Danske Bank indover. Det kan også være i tilfælde af, at der kommer andre bud. Hvordan skal man reagere på det i bestyrelsen, og hvad vil være de bedste træk,« siger bankanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank.

Jyske Banks primære formål med købstilbuddet er at gennemføre det, understreger bankanalytiker Thomas Eskildsen fra Handelsbanken.

»Men kommer der andre købere på banen, så vil Jyske Bank sandsynligvis lykkes med bankens oprindelige målsætning, nemlig at afhænde aktieposten i Nordjyske Bank,« siger han.

Uønsket bejler

Kan det træk, at Nordjyske Bank henter rådgivere indover, være et udtryk for, at banken også gerne vil have rådgivning til eventuelle andre købere?

»Det kan sagtens være. Bestyrelsen i Nordjyske Bank får en vurdering af, om Jyske Banks købstilbud er attraktivt for de andre aktionærer i Nordjyske. Bestyrelsen får et bedre beslutningsgrundlag til at anbefale et ja eller nej. Men det kan også give input til eventuelle andre købstilbud.«

Bestyrelsen vil gerne have eksterne parter til at kigge på det tilbud, der ligger fra Jyske Bank, og få rådgivning til, hvilken anbefaling man skal komme med til aktionærerne.

Bestyrelsen i Nordjyske Bank har indledt en dialog med Anders Dam & Co. i Jyske Bank, men er samtidig i en proces, hvor den afsøger, om der er andre muligheder. Her har flere analytikere peget på blandt andre Nykredit eller Sydbank, som aktører, der kan komme i spil.

»Det er en situation, som vi ikke selv har initieret eller har ønsket, men nu har vi den, og processen er i gang. Vi har en forpligtelse til at varetage bankens interesser, og vi kigger på, om der er muligheder for et matchende eller bedre bud, som varetager bankens interesser yderligere. Det ville Danske Bank og Plesner også skulle rådgive om i givet fald,« siger Mads Hvolby.