Finanstilsyn: Storaktionær pressede Københavns Andelskasse til udlandssats

Finanstilsynet mener, at Københavns Andelskasse blev presset af den tidligere storaktionær Clearhaus til at tage et risikofyldt udlandssats, der har resulteret i en lang række mistænkelige transaktioner gennem banken.

Det skriver Dagbladet Børsen.

I en rapport fra Finanstilsynet, som torsdag resulterede i en politianmeldelse af Københavns Andelskasse, beskriver tilsynet ifølge Børsen "ejerkredsens ødelæggende indflydelse" i detaljer. Tilsynet peger på Clearhaus, og mener, at betalingskoncernenen har presset banken i armene på udenlandske kunder.

- For så vidt angår andelskassens kraftige vækst inden for udlandsbetalinger ses dette forretningsområde ligeledes initieret og i realiteten presset igennem af Clearhaus, uden at der i andelskassens bestyrelse og direktion har været den fornødne analyse og drøftelse af andelskassens risici, skriver Finanstilsynet ifølge Børsen.

I et skriftligt svar afviser Clearhaus' topchef, Claus Methmann Christensen, at betalingskoncernen er skyld i hvidvask. Han forklarer til Børsen, at Clearhaus ønskede at styrke banken på betalingsområdet - dog med ekstra stor fokus på hvidvaskområdet.

Københavns Andelskasse varslede torsdag en politianmeldelse af andelskassens tidligere ledelse og oplyste, at to ledende medarbejdere var blevet bortvist.

/ritzau/FINANS