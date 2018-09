Financial Times: Britisk politimyndighed indleder efterforskning i Danske Bank-sag

Danske Bank er endnu en gang kommet i myndighedernes søgelys.

Den britiske politimyndighed National Crime Agency (NCA) har indledt kriminel efterforskning af et selskab i Storbritannien med forbindelse til Danske Bank, skriver Financial Times.

Efterforskningen er angiveligt den første, som britiske myndigheder indleder, efter det onsdag kom frem, at 1.500 mia. kr. fra 2007 til 2015 blev sendt gennem konti i Danske Banks estiske filial tilhørende omkring 10.000 mistænkelige udenlandske kunder. Danske Banks hvidvasksag skriver sig dermed ind i historien som en af de største kendte sager om hvidvask.

Centrale kilder oplyser til Financial Times, at NCAs interesse er rettet mod et britisk registreret LP eller LLP-selskab, der muliggør lav skattebetaling og fravalg af regnskaber. Disse meget anonymiserede selskabsformer ses af og til anvendt til illegale formål som skatteunddragelse og hvidvask.

»NCA er opmærksom på brugen af britisk registrerede selskaber i denne sag og har tilhørende løbende operationelle aktiviteter. Truslen fra brugen af britiske selskabsstrukturer som en måde at hvidvaske penge på er kendt i brede kredse, og NCA arbejder sammen med myndighedspartnere om at begrænse muligheden for at kriminelle kan bruge dem på denne måde,« oplyser NCA til Financial Times.

Ifølge den internationale erhvervsavis ønsker det ledende britiske organ NCA, der har til formål at bekæmpe organiseret kriminalitet og hvidvask, ikke at kommentere sagen yderligere. Danske Bank afviser helt at kommentere nyheden om NCAs efterforskning.

Danske Banks hvidvask-skandale – og anonyme britiske selskabers rolle i sagen – har rejst et centralt spørgsmål i Storbritannien: Gør den britiske regering nok til at modvirke kunders lyst til at vaske sorte penge hvide?

Både i England og Skotland er det de senere år blevet populært at registrere selskaber som såkaldte LP eller LLP-selskaber. Det estimeres, at London som finanscentrum hvert år vasker milliarder af beskidte kontanter rene.

Da Danske Bank onsdag præsenterede konklusionerne i en intern undersøgelse, kom det frem, at banken ikke kender det præcise omfang af mistænkelige transaktioner foretaget af non-resident kunder i Estland i perioden 2007-2015. Det kom samtidig frem, at nogle af de penge, der er blevet hvidvasket i bankens estiske filial, stammede fra blandt andet britiske kunder.