Fem banker fik ens bøder - kun Danske Bank accepterer med det samme

Af de fem banker, der mandag morgen fik en bøde fra det europæiske børstilsyn, har kun Danske Bank valgt at acceptere den direkte og glemme alt om en mulig anke.

De fem har hver fået en bøde på 495.000 euro, eller 3,7 mio. kr., for at udstede kreditvurderinger uden at være bemyndiget til det.

SEB, Swedbank og Nordea har meldt ud, at de overvejer deres muligheder for at anke, og Handelsbanken har allerede har besluttet sig for at gøre det ifølge Bloomberg News.

Men Danske Bank vælger at lægge sig fladt ned uden yderligere kamp.

- Vi har fået en bøde, som vi har accepteret, lød det i en kommentar fra vicedirektør Peter Rostrup-Nielsen fra Danske Bank mandag morgen, og banken bekræfter til eftermiddag, at den ikke overvejer at anke.

SKYGGEVURDERINGER

Bruddet på forordningen er sket i perioden juni 2011 til august 2016 - SEB fortsatte dog sit brud indtil maj 2018.

I perioden har bankerne udstedt kreditvurderinger til deres kunder, hvori der blev gjort brug af såkaldte skyggevurderinger, når mindre virksomheder skulle optage obligationslån. Ingen af bankerne havde dog tilladelse til det, og det straffes nu med en bøde.

- Vi beklager, at vi ikke har fortolket reglerne korrekt. Det er vigtigt for os at sikre, at vi overholder gældende regler, siger Peter Rostrup-Nielsen.

- Samtidig er det vigtigt at få dækket behovet for rating af mindre selskaber, når de skal optage obligationslån. Derfor er vi gået sammen med andre på markedet om etablering af et selvstændigt kreditvurderingsbureau, Nordic Credit Rating AS, som vil stå for ratingen fremover, siger han i meddelelsen.

Bødestørrelsen er forhøjet, fordi bankerne brød reglerne i mere end seks måneder. Til gengæld er de formildet af, at hver af de fem banker frivilligt har taget foranstaltninger, for at sikre at det ikke sker igen, oplyser det europæiske børstilsyn, Esma.

/ritzau/FINANS