Europæisk tilsyn kræver forklaring af Finanstilsynet

Den europæiske banktilsynsmyndighed EBA følger mandag op på EU-Kommissionens ønske om at undersøge myndighedernes opsyn med Danske Bank, der står midt i en kæmpe sag om hvidvask af penge.

Finanstilsynet herhjemme bekræfter således i en meddelelse mandag eftermiddag, at EBA har orienteret Finanstilsynet om, at myndigheden i denne uge vil rette en formel henvendelse til det danske tilsyn omkring håndteringen af hvidvasktilsyn.

Henvendelsen kommer som reaktion på, at EU-Kommissionen ifølge Financial Times har bedt EBA om at undersøge, hvad der gik galt med myndighedernes opsyn med Danske Bank i hvidvasksagen vedrørende bankens estiske filial.

- Vi kender endnu ikke de præcise detaljer omkring EBAs forespørgsel, men vores forståelse er, at EBA vil fokusere på Finanstilsynets varetagelse af hvidvasktilsynet på koncernniveau og på udvekslingen af information med det estiske finanstilsyn, siger Jesper Berg, der er direktør for Finanstilsynet, i meddelelsen.

- Finanstilsynet er naturligvis parat til at samarbejde fuldt ud med EBA såvel som med andre europæiske institutioner om denne sag og til at redegøre for vores arbejde i relation til hvidvasktilsynet, fortsætter han.

Jesper Berg peger på, at Finanstilsynet vil understrege, at det deler opfattelsen af, at problemerne med Danske Banks manglende overholdelse af hvidvaskregler er meget alvorlige.

- Vi har tilstræbt at håndtere denne sag professionelt og koordineret med det estiske finanstilsyn, som har ansvaret for tilsynet med hvidvasklovgivningen i Estland. Vi går dog åbent ind i en evaluering og vil se på, hvad der kan læres af denne sag, siger Jesper Berg.

Ifølge Finanstilsynets oplysninger vil EBA senere mandag offentliggøre det brev, som tilsynet har modtaget fra EU-Kommissionen, men som allerede har været lækket til flere medier - herunder Financial Times.

- Det er Finanstilsynets forståelse, at EU-Kommissionen rejser spørgsmål om Finanstilsynets varetagelse af hvidvasktilsynet på koncernniveau. Finanstilsynet kan i den forbindelse oplyse, at det tilsynsmæssige ansvar for hvidvaskforanstaltninger på koncernniveau blev implementeret med EUs 4. Hvidvaskdirektiv, der trådte i kraft i Danmark i juni 2017, skriver Finanstilsynet i sin meddelelse.

Derudover skulle der også blive stillet spørgsmålstegn ved Finanstilsynets koordination med de estiske myndigheder i forbindelse med hvidvasksagen i Danske Bank.

- Finanstilsynet kan i den forbindelse oplyse, at EBAs generelle vurdering er, at de nordiske tilsynskollegier for grænseoverskridende banker er blandt de bedst fungerende i Europa. Specifikt har der siden 2015 været et særskilt hvidvasktilsynskollegium for Danske Bank, skriver Finanstilsynet.

/ritzau/FINANS