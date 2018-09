EU vil have undersøgt hvidvask i Danske Bank

Sagen om hvidvask for milliarder i Danske Bank får nu EU-Kommissionen til at kræve en undersøgelse sagen.

Kommissionen har bedt Den Europæiske Bankmyndighed (EBA) om at undersøge, hvad der gik galt med myndighedernes opsyn af Danske Bank.

Det skriver Financial Times, der har set et brev stilet til EBA.

Undersøgelsen skal rettes mod finanstilsynet i Estland, der er centrum i sagen, da hvidvaskningen har fundet sted i Danske Banks estiske filial.

EU-Kommissionen vil blandt andet have belyst, hvor ofte og hvor dybdegående undersøgelserne af Danske Bank var.

Desuden er Finanstilsynet i Danmark på radaren, og her gælder det særligt spørgsmålet om, hvordan tilsynet forholdt sig til antallet af udenlandske kunder i den estiske filial.

Det danske finanstilsyn har fået kritik i sagen, fordi det ikke har været kritisk nok over for den information og de svar, Danske Bank har sendt gennem årene.

Danske Bank offentliggjorde i sidste uge sin egen undersøgelse af sagen.

Banken fandt frem til, at der i perioden 2007-2015 var strømmet 1500 milliarder kroner gennem den estiske filial for kunder fra alt fra Rusland til De Britiske Jomfruøer.

Præcis hvor stort et beløb, der er mistænkeligt, er ikke kommet frem, men det er ifølge Danske Bank formentlig en meget stor del.

Danske Bank købte filialen i Estland i 2007 og blev allerede samme år advaret om, at banken blev brugt til hvidvask og skatteunddragelse. Det var af både det estiske finanstilsyn og russiske centralbank.

Også i 2009, 2010, 2013, 2014 og 2015 blev ledelsen advaret. Men først i 2015 lukkede Danske Bank filialen i Estland for udenlandske kunder.

Danske Bank har erkendt, at den var for dårlig og for længe om at sætte en stopper for de ulovlige overførsler.

Administrerende direktør Thomas Borgen stopper som følge af sagen, når der er fundet en afløser.

/ritzau/