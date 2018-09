Et flertal i folketinget vil otte-doble bøderne for hvidvask

Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF er enige om en otte-dobling af det nuværende bødeniveau i hvidvasksager.

»Det bliver formentlig det højeste bødeniveau i Europa,« siger erhvervsminister Rasmus Jarlov ved en præsentation af aftalen i Erhvervsministeriet.

Bødeniveauet for hvidvask vil fremover ligger på 24-30 milliarder kroner, hvis en bank har tjent 1,5 milliarder kroner på hvidvask-transaktioner, fortæller Rasmus Jarlov.



Han understreger, at man ikke vil tillade, at banker går konkurs pga hvidvask-bøder.



Omvendt siger han også, at Danske Bank ville være i stand til at betale en bøde af den størrelse, hvis loven havde været gældende i dag.