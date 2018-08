Estiske politikere nedsætter udvalg for at komme til bunds i hvidvasksag

Efter et krisemøde i Estland om Danske Banks hvidvasksag vil estiske politikere ud over efterforskningen af sagen lave et udvalg for at komme til bunds i, hvad der er sket.

Det skriver Dagbladet Børsen.

Estlands statsanklager valgte i tirsdags at åbne en efterforskning af mulig hvidvask for milliarder af kroner gennem Danske Banks estiske filial. Efterforskningen er baseret på 26 tidligere og nuværende estiske Danske Bank-ansatte fra kapitalfonden Hermitage Capital Management.

- Vi fik nogle klare udmeldinger fra justitsministeren om, at vi skal kigge på den lovmæssige ramme. Vi vil lave nogle forandringer, formentlig for at udvide de lovmæssige rammer omkring hvidvask. Det, synes jeg, er meget vigtigt. Det her en kæmpe ting i Estland, siger Liisa Oviir, som er medlem af retsudvalget og næstformand for det socialdemokratiske regeringsparti, til Dagbladet Børsen.

Estlands justitsminister, Urmas Reinsalu, ser positivt på at lave et hvidvaskudvalg for at se på de lovmæssige rammer.

- Det er rigtig godt, at den danske regering har taget så klart et standpunkt. Jeg tror, det er den eneste måde at gøre det på, og lad mig gøre det klart, at den estiske regering vil være meget hårdere, siger Urmas Reinsalu til avisen.

Det er dog endnu ikke helt klart, om det skal være et separat udvalg eller en kommission i Retsudvalget.

Danske Bank er i gang med en intern undersøgelse af kunder og transaktioner i den estiske filial fra 2007 til 2015. Banken planlægger at afslutte undersøgelsen i september.

I maj kritiserede Finanstilsynet bankens ledelse for håndteringen af bankens hvidvasksag.

/ritzau/FINANS