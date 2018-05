Estiske myndigheder efter total forvirring om ansvar for hvidvask-skandale: Sagen er lukket hos os

Kilvar Kessler, chef for det estiske finanstilsyn, Finantsinspektsioon, afviser, at de estiske myndigheder forfølger Danske Bank i milliardskandalen om hvidvask.

Hvis danske politikere eller den danske offentlighed sidder med den opfattelse, at de estiske myndigheder er på vej med kæmpebøder til Danske Bank i skandalen om hvidvask, så tager de fejl.

Så klart slår chefen for det estiske finanstilsyn, Kilvar Kessler, det nu fast, efter at der er opstået forvirring om, hvem der har ansvaret for at uddele eventuelle sanktioner til Danske Bank.

»Danske Bank er en dansk bank, og det bør være de danske myndigheder, der tager stilling til, hvad de mulige konsekvenser skal være,« siger Kilvar Kessler i et interview med Berlingske.

Tirsdag udsendte han sammen med chefen for det danske finanstilsyn, Jesper Berg, en fælles udtalelse om ansvarsfordelingen, efter en række artikler i erhvervsmediet Finans om ansvaret for hvidvask-skandalen.

I udtalelsen fastslår de, at det danske tilsyn vurderer sagen ud fra Lov om Finansiel Virksomhed, der handler om bankens organisering og kontrolfunktioner, mens det estiske ser på, om hvidvaskreglerne er brudt.

Eftersom det danske tilsyn ikke har fundet grundlag for at udstede bøder, har vurderingen fra flere sider været, at en estisk bøde for brud på hvidvaskreglerne var på vej til Danske Bank. Men dét tyder intet altså på.

»Vi lavede den fælles udtalelse for at klargøre over for offentligheden, hvem der gør hvad. Vi har et godt samarbejde, og jeg mener ikke, at der er nogen konflikt her. Vi har gjort vores arbejde i forhold til de risici, der var i Danske Bank i 2014 og 2015. Siden dengang har sagen være lukket i forhold til det estiske finanstilsyn,« siger Kilvar Kessler.

Dermed ser det efter alt at dømme ud til, at skandalen om hvidvask hverken undersøges af myndighederne i Danmark eller Estland. Og at banken altså for nuværende ser ud til at slippe for større bøder trods hvidvask for milliarder.

I maj offentliggjorde Finanstilsynet herhjemme en historisk hård kritik af Danske Bank. I afgørelsen slog Finanstilsynet fast, at Danske Bank i 16 tilfælde havde brudt Lov om finansiel virksomhed, men at banken samtidig ikke fik nogen bøder.

Det skyldes, at eventuelle overtrædelser af lovgivningen af hvidvask henhører under Estland, men hér anså man altså sagen for afsluttet allerede tilbage i 2015.

Diktatur og Putin-familien

Historien om hvidvaskskandalen i Danske Bank, der foreløbig er kulmineret med den historiske kritik fra Finanstilsynet i maj, er lang og snørklet, og har først rigtig taget fart efter en lang række afsløringer i Berlingske det seneste år.

Det står klart, at Danmarks største bank frem til udgangen af 2015 oplevede et totalt kollaps i procedurerne i den estiske filial, hvilket har betydet, at banken har medvirket til hvidvask af mindst 25 mia. kr. Måske meget mere. Som Berlingske har kunnet afdække har bl.a. diktaturet i Aserbajdsjan samt angiveligt også Putin-familien og den russiske efterretningstjeneste via stråmandsselskaber sendt lyssky milliarder gennem banken.

Danske Bank har først selv i 2017 iværksat en undersøgelse af sagen efter afsløringerne i Berlingske, men myndighederne i både Danmark og Estland har langt tidligere været opmærksomme på sagen.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvidvask-skandalen Finanstilsynets rettede i maj hård kritik af Danske Bank for at reagere for sent og for utilstrækkeligt i skandalen om hvidvask for milliarder gennem storbankens estiske filial. Men tilsynet fandt ikke grundlag for at udstede bøder eller politianmelde banken. Tilsynets undersøgelse blev sat i gang efter Berlingskes afsløringer i efteråret af formodet hvidvask i Danske Bank i Estland. Senere har Berlingske kunnet fortælle om en intern whistleblower, der i 2013 advarede ledelsen om mistænkelige kunder med tråde til Putin-familien og FSB. Efterfølgende har den whistleblower, som først advarede om hvidvasken i Danske Bank, forklaret til Berlingske, at der er mangler, misforhold og uoverensstemmelser i Finanstilsynets rapport. Bankdirektør Lars Mørch fra Danske Bank og Finanstilsynets formand, Henrik Ramlau-Hansen, tidligere bankdirektør, har begge forladt deres stillinger som konsekvens af sagen.

I 2014 foretog Finanstilsynet i Estland to inspektioner i Danske Bank, som førte til en omfattende rapport med alvorlig kritik af banken i sommeren 2014.

»Jeg vil sige, at deres overtrædelser var store, systematiske og fandt sted over længere tid,« som chefen for det estiske Finanstilsyn, Kilvar Kessler, har sagt til Berlingske.

Han måtte året efter - i sommeren 2015 - sende en rykker til ledelsen i Danske Bank, der ikke havde reageret tilfredsstillende på kritikken fra det estiske finanstilsyn. Kort efter det nye påbud om at fremskynde oprydningen blandt de betændte kunder i filialen blev den lokale direktør, Aivar Rehe, fyret, mens Danske Bank først i begyndelsen af 2016 havde fået lukket helt ned for de suspekte transaktioner, som primært foregik i afdelingen for ikke-estiske kunder, såkaldte non-resident customers.

»Vi foretog vores inspektioner angående riscici og brud på reglerne i Danske Bank i 2014, og udstedte et påbud om oprydningen i 2015. De store risici forsvandt, da banken stoppede med at servicere risikable ikke-estiske kunder, direktøren i filialen blev fyret, og så var sagen lukket set fra vores bord. Hvis nogen har den opfattelse, at vi overvejer at udstede bøder til banken, så tager de fejl,« siger Kilvar Kessler, der dog tilføjer:

»Vi har samtidig sagt, at hvis det danske finanstilsyn eller Danske Bank kommer med nye afgørende informationer, er vi klar til at genåbne undersøgelsen, men så vidt jeg ved, er der ikke kommet noget nyt frem.«

Undersøger ikke længere vildledning

Han understreger, at eventuelle efterforskninger af strafferetlig karakter varetages af politimyndighederne i henholdsvis Danmark og Estland. Det estiske bagmandspoliti afviser at kommentere, om Danske Bank-sagen bliver efterforsket. Det er også uklart, om det danske bagmandspoliti efterforsker sagen.

Den estiske tilsynschef forklarer desuden, at tilsynet ikke længere undersøger Danske Bank for mulig vildledning, hvilket ellers blev aktuelt i februar i år, da Berlingske kunne afsløre indholdet af en whistlerblower-besked til ledelsen i Danske Bank. Det estiske finanstilsyn vurderede i februar umiddelbart, at Danske Bank havde undladt at videregive oplysningerne fra whistlebloweren om, at Putin-familien og den russiske efterretningstjeneste FSB angiveligt hvidvaskede store beløb gennem Danske Banks estiske filial.

»Vi udsendte en pressemeddelelse omkring mulig vildledende information i februar. Vi har været i dialog med Danske Bank og fået tilfredsstillende svar,« siger Kilvar Kessler, der ikke ønsker at gå i detaljer om disse svar fra Danske Bank.

Bør få konsekvenser

SFs erhvervsordfører Lisbeth Bech Poulsen har svært ved at acceptere, at skandalen ikke ser ud til at få økonomiske konsekvenser for banken.

»Sagen har udviklet sig til en farce, ganske enkelt. Jeg anerkender ikke, at loven ikke skulle give mulighed for, at en bank kan blive straffet for så grove tilfælde af hvidvask. Vi har tilsynets egne ord for, at reglerne er brudt, og at ledelsen i Danmark bærer en del af ansvaret. Så må det naturligvis også kunne få konsekvenser,« siger Lisbeth Bech Poulsen, der vil stille en række nye spørgsmål om sagen til erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Blandt eksperter vurderes det generelt, at der er lav risiko for, at myndighederne uddeler større bøder til Danske Bank.

»En bøde fra de danske eller estiske myndigheder vil sandsynligvis være lille. Der er en moderat risiko for, at de britiske myndigheder går ind i sagen og en meget lille risiko for, at amerikanske myndigheder går ind i den,« skriver den schweiziske storbank Credit Suisse i en dugfrisk analyse.