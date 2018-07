Estisk statsanklager starter efterforskning i Danske Banks hvidvaskningssag

Efterforskningen er indledt, efter at en investor har politianmeldt 26 medarbejdere i Danske Banks estiske filial, der har været centrum for potentiel hvidvask af penge i milliardklassen. Det oplyser Estlands justitsminister Urmas Reinsalu ifølge Børsen efter et krisemøde i retsudvalget i det estiske parlament Riigikogu, hvor politikerne tirsdag har diskuteret sagen om mulig hvidvask for milliarder af kroner i Danske Banks estiske filial.



»Myndighederne har nultolerance over for hvidvask. Statsanklageren har i morges besluttet at starte en strafferetlig efterforskning,« siger Urmas Reinsalu ifølge avisen.



Efterforskningen kommer i kølvandet på en politianmeldelse af 26 medarbejdere i Danske Banks estiske filial fra forretningsmanden William Browder i kapitalfonden Hermitage Capital Management, der er tidligere arbejdsgiver for den afdøde russiske advokat Sergei Magnitskij.

Baggrunden er de mistænkelige pengestrømme for milliarder af kroner gennem Danske Banks estiske filial, som Berlingske har beskrevet over det seneste år.

Tidligere på måneden kom Berlingske i besiddelse af kontoudtog fra yderligere 20 selskaber, der har haft konti i Danske Banks estiske filial i forskellige perioder mellem 2007 og 2015. En gennemgang af disse dokumenter viste, at der er blevet sendt mistænkelige summer for samlet minimum 53 milliarder kroner – mere end dobbelt så meget som hidtil antaget – gennem filialen.

Finanstilsynet rettede i maj hård kritik af Danske Bank for at reagere for sent og for utilstrækkeligt i skandalen om hvidvask for milliarder af kroner gennem storbankens estiske filial. Men tilsynet fandt ikke grundlag for at udstede bøder eller politianmelde banken.

Bankdirektør Lars Mørch fra Danske Bank og Finanstilsynets formand, Henrik Ramlau-Hansen, tidligere bankdirektør, har begge forladt deres stillinger som konsekvens af sagen.

Den officielle estiske undersøgelse er sat i værk umiddelbart efter, at Danske Bank-sagen tirsdag var emnet for et møde i det estiske parlament, som både Estlands justitsminister, landets statsadvokat og en række andre nøglepersoner ifølge den estiske finansavis Äripäev var blevet indkaldt til.

I sidste uge kom det frem, at den verdenskendte hvidvaskjæger William »Bill« Browder havde meldt 26 Danske Bank-ansatte til det estiske politi. Browder politianmeldte allerede tidligere på måneden Danske Bank for bankens rolle i den såkaldte Magnitskij-affære, hvor et stort millionbeløb ifølge William Browder er blevet hvidvasket gennem Danske Banks estiske filial.

Berlingske har tidligere beskrevet, hvordan William Browder allerede tilbage i 2013 bad danske myndigheder undersøge mulig hvidvask i blandt andet Danske Bank. Dengang afviste Bagmandspolitiet sagen på grund af forældelse.