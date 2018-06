Erhvervsminister åbner for at kontakte Finanstilsynet i hvidvask-skandale

Rasmus Jarlov tager to glasflasker sodavand. På mange måder er de konservatives nyudnævnte minister kendt som en bramfri og ligefrem politiker, der ikke holder sig tilbage fra politiske slagsmål med hverken ven eller fjende. Han åbner en Coca-Cola Zero og stiller den anden flaske retur. Oplukkeren lader han ligge.

Den kontante stil har han taget med sig til Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor han allerede har markeret sig med markante holdninger til hvidvask-skandalen i Danske Bank.

Jarlov har inviteret Berlingske til et tiltrædelsesinterview på Slotsholmsgade. Ifølge erhvervsminister Rasmus Jarlov betyder udnævnelsen ikke »et stort kursskifte i politikken«, men sager som hvidvask-skandalen, handelskrig og ministerens erfaringer med turistbusser er ikke desto mindre på skrivebordet.

Danske Banks hvidvaskning i Estland er en skamplet og skandale. Jeg har endnu ikke overblik over, hvilke handlemuligheder jeg har som minister, men jeg kan garantere, at jeg ikke kommer til at holde hånden over dem #dkpol — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) 24. juni 2018

Overvejer kontakt til Finanstilsynet

Allerede søndag langede Jarlov ud efter Danske Bank på Twitter. Den formodede hvidvask for milliarder, der er foregået gennem bankens estiske filial, er ifølge ministeren en »skamplet og en skandale«.

Jarlov satte trumf bag ordene på mandagens samråd, hvor han indledte mødet med, at »vi har nogle muligheder i forhold til (retsforfølgelsen af, red.) ledelsen af banken«.

Da ministeren mødes Berlingske, har han ikke det fulde overblik over, hvad de konkrete muligheder består i. Men han er til gengæld ikke afvisende over for selv at tage kontakt til Finanstilsynet, der tidligere på året gav Danske Bank otte påbud og et krav om øget kapitalsikring på fem milliarder kroner.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvidvask i Danske Bank Berlingske afslørede i september i fjor, at 18 mia. kr. fordelt på 16.000 transaktioner mellem 2012 og 2014 var strømmet gennem fire konti i Danske Bank Estland. Kontiene var kontrolleret af regimet i Aserbajdsjan. Pengene kom bl.a. fra ministerier og statskontrollerede selskaber i Aserbajdsjan. Modtagerne af pengene var bl.a. fremtrædende europæiske politikere, embedsmænd, kulturpersonligheder og lobbyister. Desuden strømmede penge til selskaber i skattely og forhandlere af luksusvarer. Det viste data, som Berlingske havde fået adgang til og delt med journalistorganisationen OCCRP og medier verden over. Sagen viste, at Danske Bank havde brudt hvidvaskreglerne ved ikke at kontrollere kundernes identitet eller overvåge transaktionerne. Berlingske har i mere end et år afdækket formodet hvidvask i Danske Banks estiske og litauiske filialer. Ud over Aserbajdsjans regime har bl.a. den russiske efterretningstjeneste, FSB, samt præsident Putins familie ejet lyssky selskaber med konti i banken. I begyndelsen af april fratrådte bankdirektør Lars Mørch som konsekvens af sagen. Banken har iværksat omfattende under­søgelser, der ventes færdige i september. Tilbage i maj fik Danske Bank yderligere kritik i en afgørelse fra Finanstilsynet, der, foruden en række påbud, stiller krav om at banken satte yderligere 5 milliarder til side som følge af sagen. Finanstilsynets rapport er efterfølgende blevet kritiseret af den interne whistleblower i Danske Bank, der alarmerede om de suspekte transaktioner tilbage i 2013. Danske Bank arbejder i dag på en intern undersøgelse, der forventes afsluttet senere på året. Læs mere om » Diktaturets Danske Bank« her

»Jeg har ikke sendt en konkret opfordring til Finanstilsynet - det kan godt være, at jeg gør det, men jeg skal have bedre overblik over sagen,« siger Rasmus Jarlov.

»Det er provokerende«

Ministeren understreger, at han afventer Danske Banks svar til Finanstilsynet. Danske Bank skal senest den 30. juni svare Finanstilsynet, hvordan de vil leve op til afgørelsen fra maj. Samtidig pointerer Jarlov, at han ikke kan diktere, hvad tilsynet skal foretage sig, men at han tager sagen meget alvorligt.

Krænker det din retfærdighedsfølelse, at der ikke har været større sanktioner eller konsekvenser for banken?

»Ja, det gør det. Det er provokerende, at der er tjent en masse penge på noget, som ser ud til at være dybt ulovligt, uden at vi kan tage de penge fra dem igen. Det burde jo være sådan, at man ikke kunne komme ud med overskud på denne type aktivitet,« siger Rasmus Jarlov.

Han uddyber, at den offentlige debat om hvidvask-sagen, som Berlingske har afdækket, samtidig koster banken »dyrt«. Ifølge ministeren, afspejler sig blandt andet i bankens aktiekurs, der er dykket med lige over 20 procent over det seneste år.

Efterspillet fra Danske Bank er imidlertid kun én af sagerne, som optager den nyudnævnte minister.

Hamlet og Jarlov

Selvom erhvervsministeren generelt ikke vil udtale sig om konkrete mål og udspil op til næste valg, løfter han dog sløret for, at især mindre virksomheder vil komme i fokus.

»I og med at jeg kommer fra en baggrund, hvor jeg selv har bygget en lille virksomhed op, ville det nok også være naturligt for mig at fokusere på dem,« forklarer erhvervsministeren, der siden 2012 har stået bag sightseeingselskabet Hamlet Tours.

Jeg er simpelthen så træt af, at første gang man ansætter en medarbejder, så ansætter man en mere for at administrerer løn- og personaleforhold. Erhvervsminister, Rasmus Jarlov DEL CITAT

Han påpeger, at det ikke betyder, at de større virksomheder »slippes«, men samtidig er han ikke i tvivl om, at nogle af erfaringerne fra turistlivet har taget turen med til Erhvervsministeriet.

»Jeg er simpelthen så træt af, at første gang man ansætter en medarbejder, så ansætter man en mere for at administrere løn- og personaleforhold. Det er en ting, som sidder dybt i mig, at det bare er en gene for virksomhederne, at så mange indberetninger og små girokort skal sendes ind,« siger ministeren.

Netop bureaukratiet udgør sammen med skatter og mangel på arbejdskraft også den treenighed af problemer, der i Jarlovs optik er erhvervslivets største udfordringer lige nu. Samtidig lægger han dog vægt på, at de udfordringer spænder på tværs af ressortområder. Det er dog ikke alle udfordringerne der er bundet op på ministertaburetters ansvarsområder.

Slaget om den europæiske økonomi

Den ulmende handelskrig mellem USA og Europa kulminerede i EUs modsvar, der i forrige uge udløste en salve af hævede toldsatser til en amerikansk eksportværdi på op til 21 milliarder kroner. Ifølge ministeren kan skyttegravskrigen fra hver sin side af Atlanten imidlertid stadig få konsekvenser i Danmark.

»Dermed vil hele den europæiske økonomi blive ramt. Jeg skal ikke male fanden på væggen, men det er klart, at det vil hæmme væksten, hvis der kommer flere toldsatser, og det vil være en stor fejl, hvis det sker,« har Rasmus Jarlov tidligere udtalt til Børsen.

Ministeren pointerer, at Danmark skal »stå sammen med resten af EU«, hvilket de nye toldsatser skal understrege.

»Det viser, at der kommer modsvar, hvis der kommer mere Trump-told, for amerikanerne skal ikke sidde med et indtryk af, at det bliver en gratis omgang at lægge told på europæiske varer,« konstaterer ministeren over for Berlingske.