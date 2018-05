En af verdens rigeste om bitcoin: Det er rottegift i anden potens

Bitcoin er »sandsynligvis rottegift i anden potens«.

Sådan lyder karakteristikken af kryptovalutaen fra en af verdens rigeste mænd ifølge det amerikanske nyhedsmedie CNBC. Manden bag den lidet flatterende beskrivelse er investeringsguruen Warren Buffett, der med en formue på 84 milliarder dollar er verdens tredjerigeste person.

Udtalelsen kom i forbindelse med, at Warren Buffets legendariske investeringsfirma Berkshire Hathaway lørdag afholdte den årlige generalforsamling. Her blev Buffets beskrivelse ikke overraskende bakket op af rigmandens løjtnant, Charlie Munger, der er viceformand i selskabet og mangeårig samarbejdspartner. Han beskrev handel med kryptovaluta som værende et udtryk for demens.

En dårlig slutning

Det er er ikke første gang, at Buffett er ude med riven i forhold til kryptovalutaer. Så sent som i januar kom manden, der har leveret imponerende årlige afkast i flere årtier gennem markante investeringer i en række af de amerikanske erhvervsklenodier, med en bredside til kryptovalutaer.

»Med hensyn til kryptovalutaer generelt kan jeg sige, at de næsten med garanti vil få en dårlig slutning,« sagde han dengang.

Bitcoin var kortvarigt i midten af december sidste år oppe på en kurs på 20.000 dollar efter at have startet året lige under de 1.000 dollar. Siden kurstoppen er kryptovalutaen dog faldet en del og ligger søndag eftermiddag omkring de 9.500 dollar.