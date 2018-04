Ekspert og aktionær utilfreds med Nordjyske Banks bestyrelse

Bankekspert Lars Krull, der er aktionær i Nordjyske Bank, er ikke tilfreds med, at banken overtages af Ringkjøbing Landbobank. Han mener, »at egoerne har fyldt for meget« i bestyrelsen.

Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.

Det er for tidligt at sælge Nordjyske Banks aktier, mener bankekspert Lars Krull, der sammen med sin familie ejer 4.000 aktier i banken til en samlet værdi på 751.000 kr.

»Jeg er utilfreds, fordi der er et enormt potentiale i Nordjyske Bank. Jeg vurderer derfor, at det er alt for tidligt at sælge bankens aktier og tror, at der i fremtiden kunne komme et endnu bedre tilbud end dem, som Jyske Bank og Ringkjøbing Landbobank er kommet med. Og jeg mener slet ikke, at bestyrelsen har mandat til at opgive Nordjyske Banks selvstændighed,« siger Lars Krull til Jyllands-Posten Erhverv.

Lars Krull kritiserer bestyrelsen for at have for store egoer.

»Jeg tror desværre, at egoerne har fyldt for meget her, for hvem siger, at Nordjyske Banks bestyrelsesformand har netop de kompetencer, som gør Ringkjøbing Landbobanks bestyrelse stærkest mulig,« spørger Krull.

Nordjyske Banks formand, Mads Hvolby, afviser kritikken, mens aktieanalytiker i Handelsbanken Thomas Eskildsen mener, at Ringkjøbing Landbobanks tilbud overordnet set er godt og ligeværdigt.