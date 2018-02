Direktør dømt for at hvidvaske 40 millioner i vekselbureau

Direktøren for et vekselbureau i København er mandag fundet skyldig i at have hvidvasket 40 millioner kroner, der kom fra hashsalg. Pengene blev vekslet fra kroner til euro.

Manden, der er 63 år, skal fire år i fængsel. Hans 27-årige søn, der også var tiltalt, blev frifundet.

»Retten har fundet, at direktøren havde kendskab til det, der skete, mens den ikke fandt det bevist, at hans søn havde kendskab til vekslingen,« siger anklager Andreas Christensen, Københavns Politi.

Selve kontoret, New Travel And Exchange, skal betale en bøde på 40 millioner kroner.

Anklagen lød på hæleri af særlig grov beskaffenhed og under særdeles skærpende omstændigheder.

Vekslingerne blev lavet for to navngivne mænd, der får deres sager behandlet særskilt ved retten.

Direktøren, Mohamad Esmaeil Al-Karbalaie, er dømt for at have vekslet det store beløb, selv om han vidste eller burde vide, at pengene kom fra hashsalg eller anden kriminalitet.

Anklagemyndigheden havde fastsat beløbet til knap 45 millioner kroner, men retten mener, at det var 40 millioner kroner, der var vekslet.

Anklager Andreas Christensen havde også krævet direktøren dømt for forsøg på hæleri ved at veksle 68 millioner kroner fra flere uidentificerede kunder.

I dette forhold blev han dømt for at have forsøgt veksling af mindst 40 millioner kroner.

Anklagemyndigheden er "overordnet set" tilfreds med afgørelsen.

»Der er tale om meget store beløb, som efter vores efterforskning at dømme kommer fra kriminalitet, og jeg er glad for, at retten er enig med os i det,« siger Andreas Christensen.

Sønnen havde en overordnet stilling i vekselbureauet, men trods det mener retten ikke, at han kendte til vekslingerne.

»Retten mente, at direktøren kendte til det, mens det ikke var bevist, at sønnen var bekendt med, hvad der foregik,« siger anklageren.

Direktøren ankede sin dom på stedet, mens selskabets advokat udbad sig betænkningstid, med hensyn til om bøden også skal ankes.