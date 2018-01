Deutsche Bank nedskriver stort efter ny amerikansk skattepakke

Den tyske storbank Deutsche Bank må i regnskabet for fjerde kvartal notere en nedskrivning på 1,5 mia. euro - eller godt 11 mia. kr. - grundet den nye amerikanske skattepakke.

Det skriver Bloomberg News.

Nedskrivningen er et resultat af, at banken har et stort udskudt skatteaktiv noteret i sine regnskabsbøger, som er blevet noget mindre værd, efter at selskabsskatten med den nye lovgivning er blevet skåret markant - til 21 pct. fra 35 pct.

Flere andre storbanker - herunder Credit Suisse og Bank of America - har ifølge Bloomberg News også oplyst, at lignende nedskrivninger vil blive nødvendige grundet den nye skattelov.

Nyheden falder ikke umiddelbart i god jord på aktiemarkedet, hvor Deutsche Bank-aktien falder med 4,6 pct. til 15,61 euro på børsen i Frankfurt.