Deutsche Bank-bestyrelsesformand under kritik

Paul Achleitner, der er bestyrelsesformand i Deutsche Bank, møder kritik af investorer og analytikere efter den kaotiske fyring af bankens administrerende direktør, John Cryan, kun to år før at hans kontrakt ville udløbe.

Det skriver Financial Times.

Selv om bankens aktionærer bød beslutningen om at indsætte Christian Sewing som ny administrerende direktør for banken velkommen, kritiserede tre ud af de 10 største investorer den kaotiske proces, der lå forud for Paul Achleitners beslutning.

- Strategien og implementeringen af denne er i sidste ende bestyrelsesformandens ansvar. Paul Achleitner skal stå til ansvar for nogle meget seriøse spørgsmål forud for og ved aktionærmødet næste måned, siger Hans-Christoph Hirt, der er administrerende direktør for Hermes, der er en af bankens største aktionærer, til Financial Times.

Ud over andre aktionærer har blandt andet Andreas Meyer, der arbejder for Aramea Asset Management, kritiseret bestyrelsesformanden for "dårlige" beslutninger over de seneste seks år, og han siger til Bloomberg, at Paul Achleitner skal tage ansvaret for disse beslutninger og forlade banken.

Deutsche Bank har været i krise i det meste af de seneste tre år, og i sidste måned nåede uroen sit toppunkt, efter nyheden om, at Paul Achleitner havde udset sig John Cryans potentielle efterfølger, blev lækket.

Paul Achleitner, der har siddet som bestyrelsesformand i banken siden 2012, fik ved sidste års årlige aktionærmøde forlænget sin periode med fem år af aktionærerne.

