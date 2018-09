Det fik vi svar på i hvidvask-sag - og det ved vi stadig ikke

Med en advokat-rapport på 90 sider leverede Danske Bank omsider en række svar i skandalen om hvidvask for milliarder på et velbesøgt pressemøde onsdag. Men der er stadig ubesvarede spørgsmål.

Vi blev delvist klogere på spørgsmålet om omfanget af potentiel hvidvask gennem Danske Banks estiske filial. Vi ved nu, at 1.500 milliarder kroner fra 2007 til 2015 blev sendt gennem konti i Danske Banks estiske filial tilhørende omkring 10.000 mistænkelige udenlandske kunder. Men præcis hvor stor en del af de beløb, der var hvidvask er endnu uklart. »En stor del af betalingerne var dog mistænkelige,« konkluderes det.

En stor del af bagmændene bag de mistænkelige milliardoverførsler gennem Danske Bank er fortsat ukendte. Men Danske Bank slog også fast, at flere af selskaber som stod bag de suspekte pengestrømme har forbindelse til de sager, som Berlingske gennem halvandet år har afdækket:

Hele 75 selskaber havde forbindelse til den såkaldte Azerbaijani Laundromat, hvor Berlingske dokumenterede, at regimet i Aserbajdsjan brugte konti i banken til at overføre store summer til blandt andet skattely og europæiske politikere. Og 177 kunder havde forbindelse til den såkaldte Moldova-sag, også kaldet »Russian Laundromat« om store pengestrømme fra Rusland gennem Moldova.

Topchef Thomas Borgen fratrådte som en direkte konsekvens af sagen, mens bestyrelsesformand Ole Andersen varslede et exit i kølvandet på oprydningen efter hvidvask-skandalen.

Af advokatundersøgelsen fremgår det, at 42 medarbejdere har været involveret i »mistænkelig aktivitet« og er blevet indberettet til den estiske hvidvask-myndighed. Otte ansatte er blevet meldt til politiet.

Vi er endnu ikke blevet klogere på om Danske Bank får en bøde fra myndighederne i sagen.

Topchef Thomas Borgens viden om hvidvask-advarslerne undervejs i forløbet har været et af de helt ubesvarede spørgsmål.

Ifølge rapporten blev Borgen i vinteren 2014 informeret om, at en whistleblower havde advaret om suspekte kunder og risiko for hvidvask. Thomas Borgen fik desuden et detaljeret sammendrag af en alarmerende rapport fra Intern Revision i februar 2014.

Ifølge advokatundersøgelsen kunne Borgen have reageret mere aktivt på advarslerne, men har ikke brudt sine retlige forpligtelser over for banken.

Trods de klare advarsler i 2013 og 2014 tager det banken to år at lukke ned for de mistænkelige kunder. Og først efter Berlingskes afsløringer i 2017 iværksættes undersøgelsen.

Advokatundersøgelsen udtaler kritik af den langsomme reaktion og peger i den forbindelse især på den baltiske ledelse, bankens juridiske afdeling, hvidvaksafdelingen, intern revision og International Banking. De præcise årsager til den langsomme reaktion er ikke umiddelbart klarlagt: Ifølge Ole Spiermann, advokaten bag undersøgelsen, bredte der sig i bankens organisation i løbet af 2014 fejlagtigt en følelse af, at problemerne i Estland var håndteret.