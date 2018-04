Denne mand skal betale en milliard dollar tilbage i skat

I denne uge har danskere i hobetal kunnet se overskydende skat tikke tilbage på bankkontoen. En lang række danskere har også måttet notere, at deres skattebetaling i løbet af året ikke helt slog til og derfor måttet aflevere lidt ekstra til statskassen.

Der er dog næppe nogen, der har tjekket årsopgørelsen og set et rødt tal i samme størrelsesniveau som det, John Paulson skal betale til de amerikanske skattemyndigheder. En milliard dollar skal den amerikanske hedgefond-chef således ifølge Wall Street Journal betale tilbage i skyldig skat. Ved dagens dollarkurs svarer det til seks milliarder kroner.

Årsagen til den svimlende skatteregning med de mange nuller skal findes tilbage i finanskrisen. Her valgte John Paulson et foretage et storstilet sats, der gav et afsindigt afkast. Hedgefond-chefen satsede nemlig på, at korthuset bygget af de risikable subprime-boliglån ville kollapse, før finanskrisen begyndte at rulle. Og det fik han som bekendt ret i. Det indbragte John Paulsons hedgefond, Paulson & Co., en fortjeneste på 15 milliarder dollar og chefen selv en ubegribelig stor pengepose på fire milliarder dollar.

Et af de største væddemål nogensinde

Det var et af verdenshistoriens største væddemål - på linje med dengang den græske storinvestor George Soros via hedgefonden Quantum Fund bragte pundet i knæ ved at spekulere imod pundet for et beløb svarende til omkring 54 milliarder kroner. Det tjente han dog efter sigende »blot« 1,1 milliarder dollar på.

John Paulson kunne i sin tid via lovlig skatteteknik udskyde hovedparten af skatten på sin fortjeneste, men nu skal den altså forfalde. Derudover skal han så også lige betale yderligere 500 millioner dollar for det seneste år. John Paulson fattes ikke penge, men timingen kunne være bedre for rigmanden.

Hans hedgefond er nemlig ikke det, den var i storhedstiden i slutningen af seneste årti. Efter en række dårlige resultater, et dårligt sats på medicinalselskaber og kunder, der er sprunget fra, har Paulson måttet sælge forskellige investeringer for at dække regningerne, og er i færd med at skære til i firmaet. Alt sammen betyder det, at Paulson & Co.er gået fra at forvalte 38 milliarder dollar på tinderne for syv år tiden, til nu at forvalte under ni milliarder dollar, hvoraf størstedelen ifølge avisen er chefens egne midler.