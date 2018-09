Danske Banks undersøgelse frikender ledelsen – men Bagmandspolitiet kan nå til en anden konklusion

I Danske Banks egen undersøgelse af hvidvasksagen blev topledelsen frikendt for at have misligeholdt deres juridiske forpligtelser over for banken. Her ses den afgående topchef Thomas Borgen og bestyrelsesformand Ole Andersen.

Danske Banks egen undersøgelse af hvidvasksagen frikender bankens topledelse, men hverken bestyrelsen, formanden eller den administrerende direktør kan føle sig sikre.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) – også kendt som Bagmandspolitiet – understreger over for Berlingske, at Danske Banks egen undersøgelse ikke står alene. Myndigheden vil vende hver en sten i den såkaldte hvidvasksag, lyder det fra statsadvokat Morten Niels Jakobsen fra SØIK:

»Vi har vores egen strafferetlige efterforskning, og det er meget vigtigt for mig at understrege, at vi laver vores egen, selvstændige vurdering af, hvad der er op og ned i denne sag. Det er vi i fuld gang med sammen med andre myndigheder i både Danmark og udlandet.«

Så selv om Danske Banks undersøgelse konkluderer, at hverken bestyrelsen, formanden eller topchefen har misligholdt deres juridiske forpligtelser, skal de ikke føle sig sikre på, at de går fri for ansvar?

»Det fører ikke automatisk til, at vi når til den samme konklusion,« siger Morten Niels Jakobsen.

I en meddelelse fra Danske Bank onsdag morgen lød det, at »hverken bestyrelsen, bestyrelsesformanden eller den administrerende direktør har misligholdt deres juridiske forpligtelser over for banken«. Men derfor kan de i realiteten stadig risikere et strafferetligt efterspil, hvis SØIK finder grundlag for at rejse tiltale i forbindelse med deres efterforskning.

Ifølge Morten Niels Jacobsen arbejder SØIK tæt sammen udenlandske myndigheder.

»Det har vi blandt andet gjort i kraft af, at vi har lavet et fælles efterforskningshold, et joint investigation-team, hvor vi har nogle folk fra os og fra vores estiske søsterorganisation, der mødes og koordinerer mere operationelt om, hvordan vi tilrettelægger den her sag.«

Samtidig efterforskes Danske Bank for mulig hvidvask af store beløb fra Rusland og de tidligere sovjetstater af de amerikanske myndigheder, herunder det amerikanske finansministerium, justitsministerium og børstilsyn, som avisen Wall Street Journal beskrev for nylig.

Finanstilsynet oplyste onsdag, at man har fået misvisende oplysninger i sagen og nu vil vurdere, om tilsynets afgørelse fra maj skal genovervejes.