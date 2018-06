Danske Banks-boss på festival: Jeg ville være den første til at trække mig, hvis det løste problemstillingen

Informations chefredaktør Rune Lykkeberg (tv) og Danske Banks topchef Thomas Borgen. »Set i bakspejlet skulle vi have gjort det endnu hurtigere og stærkere og have iværksat en undersøgelse på det tidspunkt. Vi spørger også os selv, hvordan det kunne foregå i så lang tid, og der har vi ikke været dygtige nok,« fortalte Thomas Borgen blandt andet.

Hvis Danske Bank var en bil, kørte den i øjeblikket rundt med nogle alvorlige ridser i lakken, måske endda buler. Sådan lød det fra bankens topchef Thomas Borgen, der i denne weekend var på Heartland Festival for at svare på kritiske spørgsmål fra festivalens publikum og fra Informations chefredaktør Rune Lykkeberg, der modererede debatten.

Debatten kom i kølvandet på en hvidvaskskandale, hvor milliarder af kroner tilsyneladende er blevet hvidvasket i Danske Banks estiske filial.

»Sagen har desværre foregået over lang tid. Det er en kompleks sag, hvor alle nuancer måske ikke har været helt fremme. Jeg er ekstremt ked af sagen, og den har svigtet tilliden til os. Det er vores ansvar at bygge tilliden op igen,« sagde Thomas Borgen.

Han fortalte, at banken iværksatte en række tiltag, efter at en whistleblower i 2013 gjorde opmærksom på problemer i Estland, og at banken havde lukket den problematiske afdeling ned.

»Set i bakspejlet skulle vi have gjort det endnu hurtigere og stærkere og have iværksat en undersøgelse på det tidspunkt. Vi spørger også os selv, hvordan det kunne foregå i så lang tid, og der har vi ikke været dygtige nok.«

Rune Lykkeberg åbnede debatten på Heartland med at stille Thomas Borgen en række kritiske spørgsmål. Flere af dem udløste hujen og klap fra publikum, som da Rune Lykkeberg spurgte ind til Thomas Borgens legitimitet, når han tjener så mange penge og står i spidsen for en bank, der har tilladt, at sagen har foregået.

»Tematikken er dybt beklagelig, og den har skuffet os. I Estland-sagen ser det ud til, at der har foregået hvidvaskning. Vi kan ikke bekræfte det,« svarede Thomas Borgen.

Svaret blev uddybet, da et publikumsmedlem spurgte, hvilke personlige omkostninger skandalen har haft for Thomas Borgen.

»Det er klart, at det gør ondt på mig. Som koncernchef er man godt betalt, og man må tåle, at personfokusering er en del af arbejdet. Og så må man se fremad. Min opgave er nu at sørge for, at vi lærer af det her, og at jeg sætter min person til side og gør, hvad der er bedst for organisationen.«

Rune Lykkeberg mindede i debatten Thomas Borgen om, at han, da han tiltrådte som chef i Danske Bank, havde sagt, at han ville genskabe tilliden til banken.

»Det er klart, at jeg har haft en samtale med min hustru og min bestyrelse, om det er til Danske Banks fordel, at jeg fratræder for, så man kan sige, at vi starter på en frisk. Men bestyrelsen ønsker, at jeg tager den erfaring, som vi har bygget op, med for at sørge for, at det ikke sker igen. Der er et dilemma i det her, men jeg ville være den første til at trække mig, hvis det løste problemstillingen,« sagde Thomas Borgen.

Rune Lykkeberg ville også vide, hvad Thomas Borgen synes, at samfundet kan kræve af Danske Bank, og hvem Thomas Borgen står til regnskab for.

»Vi står naturligvis til ansvar for kunderne, de over 20.000 ansatte, vores aktionærer og samfundet. Jeg står til ansvar for alle fire, og hvis man bryder tilliden ned hos en af disse, mister man noget af sin legitimitet. Vi er en privat virksomhed, men vi er også institution, som har en licens til at operere. Vi er en af de bærende søjler i et velfungerende samfund. Man er ansvarlig over for alle. Hvis ikke man er det, fungerer man ikke som finansinstitution.«

Publikum deltog i debatten ved at sende SMSer med spørgsmål, som Rune Lykkeberg stillede. Spørgsmålene gik blandt andet på om Mobile Pay var en kopi af Alipay (kinesisk mobilbetalings-app red.), og hvad Thomas Borgen gjorde for at øge antallet af kvindelige ledere i Danske Bank. Men en del handlede om hvidvaskskandalen.

Et publikumsmedlem roste Thomas Borgen for at stille op på udebane til kritiske spørgsmål, og det udløste klap hos publikum.

Thomas Borgen fortalte ud fra publikums spørgsmål, at han følte sig skyldig over for sine ansatte, og at deres arbejde var blevet gjort mere besværligt efter skandalen.

»Det er ekstremt vigtigt for mig at tale med de ansatte om, hvad jeg har gjort forkert, hvad der var intentionen, og hvordan vi kommer videre. Hvis der er kommet noget godt ud af denne forfærdelige sag, er det, at kontrollen i dag er meget bedre.«

Et af de sidste spørgsmål lød på, om banken vil bruge indtjeningen fra hvidvaskningen til filantropiske formål, hvilket fik publikum til at grine.

»Nu må vi først finde ud af omfanget. En eventuel indtjening er ikke så nem bare at tage ud, men det er klart, at vi må se på det, og vi tager forslaget med os.«

Publikum grinede igen og klappede, lidt forundrede over, at forslaget ikke blev klart afvist.