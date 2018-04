Danske Banks Baltikum-direktør stopper - afviser forbindelse til hvidvask-undersøgelse

Direktøren for Danske Banks Business Banking i Baltikum, Tonu Vanajuur, stopper sit virke i banken.

Det skrev Bloomberg News mandag aften med reference til den estiske avis Aripaev.

Den estiske direktør afviser, at hans afgang skulle have noget at gøre med den undersøgelse, som Danske Bank er i gang med om hvidvask gennem bankens estiske filial.

Tonu Vanajuur forklarer, at han søger udfordringer udenfor bankverdenen. Han har været i banken siden 2003, og han stod indtil 2012 i spidsen for at overvåge bankforretninger med den estiske filials udenlandske kunder - den såkaldte non-resident-portefølje.

Direktøren tilføjer til den estiske avis ifølge Bloomberg, at »mange« Danske Bank-medarbejdere sagde op i sidste uge, efter at banken skiftede ud i ledelsen.

I sidste uge sagde Danske Bank farvel til bankdirektør Lars Mørch, der valgte at sige sin stilling op i kølvandet af hvidvasksagen i Estland.

Lars Mørch har været ansvarlig for Business Banking siden 2012, herunder International Banking, som inkluderer den baltiske forretning.

I september sidste år igangsatte Danske Bank en undersøgelse af forholdene i den estiske afdeling. Undersøgelsen ventes at tage et år, inden den er endelig afsluttet.

Danske Bank oplyste i sidste uge også om andre omfattende ændringer i organisationen og i ledelsen, hvor blandt andet en ny finansdirektør kom til i form af Tryg-direktør Christian Baltzer, mens Tonny Thierry Andersen sagde op og blev afløst på sin post som chef for Wealth Management af Jacob Aarup-Andersen.

Danske Bank slår endvidere Personal Banking og Business Banking sammen i landeorganisationer under Banking DK og Banking Nordic, der omfatter Norge, Sverige og Finland.

/ritzau/FINANS