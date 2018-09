Danske Bank undersøger transaktioner i Estland for næsten 1.000 milliarder kroner

Danske Banks interne undersøgelse af hvidvask-skandalen gransker transaktioner for op imod svimlende 1000 mia. kr. Det skriver den anerkendte internationale erhvervsavis Wall Street Journal, som citerer anonyme kilder for oplysningen.

Dermed kan omfanget af Danske Banks hvidvask-skandale vokse til astronomiske højder.

Ifølge Wall Street Journal er bestyrelsen i Danske Bank blevet præsenteret for, at den interne undersøgelse af hvidvask-skandalen har fundet frem til transaktioner fra udenlandske kunder for omkring 150 mia. dollar (962 mia. kr.) gennem den estiske filial i perioden fra 2007-2015.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvidvaskskandalen I mere end et år har Berlingske gravet dybt i mistænkelige pengestrømme for milliarder gennem Danske Banks estiske filial. Både myndighederne i Danmark og Estland har nu åbnet undersøgelser af sagen i kølvandet på afsløringerne i Berlingske. I september ventes Danske Bank at offentliggøre sin egen undersøgelse af hvidvask-skandalen. Bliv rustet til at tale med om hvidvask-skandalen i Danske Bank gennem denne onlinefortælling om sagen. Få et overblik over den omfattende sag her, hvor du kan finde links til de væsentligste artikler.

Danske Bank ventes inden for få uger at præsentere resultaterne af en storstilet undersøgelse af hvidvask-skandalen, som blev iværksat sidste år i kølvandet på en række afsløringer i Berlingske.

Det er vigtigt at understrege, at transaktionerne for 150 mia. dollar ikke nødvendigvis var hvidvask. Men at det - ifølge Wall Street Journal - er det samlede omfang af transaktionerne gennem afdelingen for udenlandske kunder i den estiske filial fra 2007-2015.

»Bankens efterforskere har ikke slået fast, om alle 150 mia. dollar håndteret af ikke-estiske kunder var mistænkelige,« noterer Wall Street Journal.

Epicenteret for hvidvaskskandalen var afdelingen for udenlandske kunder (non-residents) i Danske Banks estiske afdeling. Fra 2007 til 2015 havde afdelingen 3.000 kunder fra primært Rusland og andre tidligere sovjetrepublikker, som Danske Bank selv gransker i den omfattende undersøgelse af problemerne i banken.

Hidtil har Berlingske dokumenteret, at en række af disse suspekte kunder førte mindst 53 mia. kr. gennem filialen.

De 53 mia. kr. i suspekte transaktioner, som Berlingske hidtil har dokumenteret, er baseret på gennemgange og analyser af kontoudtog fra 218 ud af de 3.000 kunder i non-residents-afdelingen.

Berlingskes estimater for omfanget af mistænkelige transaktioner er konservative og bygger alene på det samlede omfang af pengestrømmene ud af banken. Store dele af pengestrømmene gennem de konti hos udenlandske kunder i bankens estiske filial, som Berlingske har haft adgang til, rummer også meget store transaktioner på kryds og tværs internt i Danske Bank, inden pengene endegyldigt forlader banken.

Danske Banks bestyrelsesformand Ole Andersen udtaler til Wall Street Journal, at den interne undersøgelse er ved at blive færdiggjort. Han henviser samtidig til, at banken ved flere lejligheder tidligere har erkendt, at omfanget af problemer i Estland er langt større end banken havde ventet.