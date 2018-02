Danske Bank-top i brev til aktionærer: Vi tager hvidvask-sag »meget alvorligt«

Allerede i 2014 slog en whistleblower alarm til koncernledelsen i Danske Bank:

Danske Banks estiske filial var fyldt med mistænkelige og stærkt problematiske kunder, mens hvidvask-kontrollen var stærkt mangelfuld.

Alligevel var det først i 2017, efter en række afsløringer i Berlingske, at Danske Bank lancerede en omfattende intern undersøgelse af de mulige ulovligheder i den estiske filial.

Da whistlebloweren advarede ledelsen i Danske Bank i 2014 hed bestyrelsesformanden Ole Andersen, mens bankens administrerende direktør hed Thomas Borgen. De udgør også i dag den allerøverste ledelse i landets største bank, og i forbindelse med et rekordregnskabet for 2017 bedyrer de i et brev til bankens aktionærer, at de nu tager sagen meget alvorligt.

»I løbet af året blev der stillet alvorlige spørgsmål ved begivenheder, der fandt sted i den nu afviklede ”non-resident”-portefølje i filialen i Estland i perioden fra 2007 til 2015. Det tyder på, at filialen i Estland kan have været misbrugt til hvidvask. Både bestyrelsen og direktionen tager dette meget alvorligt,« skriver Ole Andersen og Thomas Borgen til aktionærerne.

Da de første afsløringer af problematiske transaktioner gennem Danske Bank Estland rullede i foråret 2017 lancerede banken en såkaldt »årsagsanalyse« af sagen. Efter en række nye afsløringer i efteråret 2017 blev den analyse udvidet.

»En årsagsanalyse konkluderede, at det var flere mangler, der betød, at Danske Bank ikke var tilstrækkelig effektiv til at forhindre, at den estiske filial potentielt kunne misbruges til hvidvask i den pågældende periode. På den baggrund besluttede koncernen at udvide den igangværende undersøgelse til at omfatte en gennemgang af alle kunder og transaktioner relateret til ”non-resident”-porteføljen i Estland i perioden,« fremgår det af årsregnskabet.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvidvask i Danske Bank Berlingske afdækkede i løbet af 2017 flere sager om hvidvask gennem Danske Bank. Blandt andet er det kommet frem: At mere end syv milliarder kroner fra bl.a. Moldova røg gennem Danske Banks estiske filial og videre til skattely og luksusforbrug. Bagmændene menes at være russiske kriminelle.

At regimet i Aserbajdsjan kanaliserede 18 mia. kroner videre til politikere, embedsmænd og skattelyselskaber.

At fransk politi har sigtet Danske Bank for hvidvask-lovbrud i en sag, der har tråde til sagen om den russiske advokat Sergej Magnitskijs død. Den sigtelse er nu frafaldet.

At ansatte i filialen i Estland ifølge Danske Banks interne revisorer bevidst skjulte lyssky kunder fra myndighederne. Bankledelsen har ellers løbende hævdet det modsatte.

At det ikke kun var i Danske Banks estiske filial, at hvidvaskreglerne blev brudt – også i den litauiske del flød store, mistænkelige penge­strømme.

Årsregnskabet indeholder ingen nye oplysninger om sagen. Men giver en kort beskrivelse af undersøgelsen af sagen, som ledes af tidligere PET-chef Jens Madsen:

»Formålet er at rapportere mistænkelige transaktioner, der ikke tidligere har været indberettet til myndighederne og få det fulde overblik over den historiske aktivitet i porteføljen. Endvidere er det afgørende for os, at vi får fuld klarhed over sagen og får draget den læring, der skal til for at undgå, at noget lignende kan ske i fremtiden. Den udvidede undersøgelse forventes afsluttet i løbet af 2018,« står der videre i årsregnskabet.