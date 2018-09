Danske Bank: to direktører stoppede granskning i 2014

To direktører i Danske Bank sagde tilbage i 2014 nej til at lade en ekstern konsulent undersøge påstande om problemer i bankens estiske filial.

Det skriver Dagbladet Børsen.

Det var Danske Bank-koncernens juridiske afdeling, Group Legal, der tilbage i 2014 havde lavet en aftale med en ekstern konsulent, der skulle undersøge anklager om overtrædelser, som en intern whistleblower havde fremsat i slutningen af 2013 og starten af 2014.

Men ifølge en rapport, der blevet udarbejdet af advokatfirmaet Bruun & Hjejle for Danske Bank om hvidvaskskandalen, blev undersøgelsen forkastet af to medlemmer af direktionen.

Herefter tog Group Legal fat i bankens compliance-afdeling, som fik til opgave at afslutte whistleblower-sagen.

»Det må forstås som om, at Group Legal havde tænkt sig at lave en grundig undersøgelse, men bliver bremset af de to direktionsmedlemmer. Derefter skal sagen lukkes hurtigst muligt,« siger ekspert i hvidvaskregler og direktør i Revisorjura, Jakob Dedenroth, til Børsen.

Han fortsætter med at sige, at det er bemærkelsesværdigt, at sagen ikke bliver undersøgt nærmere, da en whistleblower netop har påpeget meget alvorligt problemer i banken.

Danske Banks pressechef Kenni Leth har ikke mulighed at svare på hvem de to direktionsmedlemmer, der afviste undersøgelsen i 2014, er, på grund af den igangværende undersøgelse af sagen hos myndighederne. Det skriver Børsen.