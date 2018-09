Danske Bank tabte milliarder i markedsværdi tirsdag

København. Danske Bank-aktionærer har tirsdag tabt 10,5 milliarder, efter at Financial Times kom med nye oplysninger i hvidvasksagen mandag. Aktien faldt 6,2 procent.

Mandag aften kunne Financial Times på baggrund af oplysninger fra et udkast til en rapport om hvidvaskningssagen i Danske Banks estiske afdeling fortælle, at der på et enkelt år er passeret 192 milliarder kroner igennem afdelingen.

Danske Bank-aktien er siden årsskiftet faldet 26,6 procent.

Berlingske Business har gennem mere end et år afdækket potentiel hvidvask i banken for 53 milliarder kroner.

Financial Times oplysninger er lækket fra en stor intern rapport, som Danske Bank er ved at få udarbejdet om sagen. Rapporten skal offentliggøres senere i denne måned.

Det er dog ikke til at vide, hvor mange penge der reelt er relateret til hvidvask, fortæller Nikolaj Holmsgaard, der er børsmægler i ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans.

- Lige meget hvordan man vender og drejer det, er det ikke en positiv sag. Beløbet er tre gange så stort som det højeste beløb, vi har hørt om tidligere. Det er selvfølgelig markant. Men vi ved ikke, hvor meget der relaterer sig til hvidvask, siger Nikolaj Holmsgaard.

Banken kan over for Ritzau ikke bekræfte de oplysninger, der bliver nævnt af Financial Times eller i Berlingske Business.

Jyske Bank har tidligere vurderet, at Danske Bank risikerer bøder på op mod fire milliarder kroner som følge af hvidvasksagen. De nye oplysninger får ikke banken til at forhøje det estimat.

Derudover er der også frygt for, at bankens topchef, Thomas Borgen, der var ansvarlig for afdelingen, mens hvidvasken skete, kan miste jobbet.

I forbindelse med halvårsregnskabet oplyste Danske Bank til gengæld, at den estiske afdeling i perioden 2007-2015 havde et bruttooverskud på 1,5 milliarder kroner fra "mistænkelige transaktioner", og at samtlige penge skal gå til "samfundsgavnlige formål".