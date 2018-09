Danske Bank overvejer at tilbagekalde millionbonusser

Alle Danske Banks udbetalinger i perioden 2007 til 2015, hvor den omdiskuterede hvidvasksag i Estland har fundet sted, vil blive nøje gennemgået, fortæller bestyrelsesformand Ole Andersen i et interview med Svenska Dagbladet.

Det kan som en konsekvens betyde, at banken vil arbejde på at tilbagekalde tidligere udbetalte bonusser til eksempelvis afgående administrerende direktør Thomas F. Borgen, skriver den svenske avis.

I interviewet siger Ole Andersen, at når først Danske Bank har gået alle udbetalingerne igennem, vil banken undersøge, hvilke af dem der er blevet udbetalt efter retningslinjerne.

»Og det gælder for alle, herunder Thomas Borgen,« siger Ole Andersen til Svenska Dagbladet.

Den svenske avis skriver, at Thomas F. Borgen, som onsdag selv opsagde sin stilling i Danske Bank, har fået flere millioner i bonusser, som derved risikerer at skulle tilbagekaldes.