Danske Bank mangler oplagt kronprins ved farvel til topchefen

Det skriver Jyllands-Posten Finans, som henviser til vurderinger fra flere analytikere og eksperter.

Efter de seneste måneders ledelsesrokade og mandefald som følge af sagen omkring hvidvask i Danske Banks estiske afdeling er der nemlig ved at være drænet så godt ud i de rutinerede kræfter, at det kan være svært at pege på en oplagt intern person, der skulle overtage tøjlerne fra Thomas F. Borgen, hvis Danske Banks bestyrelse besluttede sig for at skille sig af med ham.

- Den største risikofaktor i hvidvasksagen er, at noget måske kan ramme Thomas F. Borgen. I den sammenhæng er det svært at få øje på en efterfølger i Danske Bank. Der er ikke nogen oplagte. Ingen er kørt i stilling. Tonny Thierry Andersen var en oplagt kronprins, men han er der ikke længere, siger Thomas Eskildsen, aktieanalytiker i Handelsbanken, til Finans.

Tonny Thierry Andersen, der var direktør og mulig kronprins i Danske Bank, stoppede for nylig i banken, da han ifølge Finans' oplysninger var utilfreds med den stilling, han blev tilbudt i en ledelsesrokade, som Thomas F. Borgen orkestrerede.

En anden oplagt kandidat til at tage over var direktør Lars Mørch, men han er smuttet fra banken som følge af hvidvasksagen.

- Der er ingen oplagte kronprinser. Hvis vi forestiller os, at der ikke havde været en hvidvasksag, ville Lars Mørch jo tage over, hvis Thomas F. Borgen havde fået den berømte tagsten i hovedet. Tonny Thierry Andersen havde været den alternative afløser.

- Så har vi Jacob Aarup-Andersen, men han er den langsigtede løsning, siger analytiker Per Grønborg fra SEB til Finans med henvisning til, at det nok er for tidligt, at Jacob Aarup-Andersen med sine 40 år og begrænsede bankdirektørerfaring bliver kaptajn på Danske Bank-skibet allerede nu.

Danske Bank har ikke ønsket at kommentere historien over for Finans.

