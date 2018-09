Danske Bank kan ikke bekræfte konkrete oplysninger i Financial Times

Det fremgår af bankens kommentar til artiklen i den britiske finansvis.

- Vi kan ikke bekræfte de konkrete oplysninger, der nævnes i medierne. Som vi tidligere har oplyst, står det klart, at problemerne relateret til porteføljen er betydeligt større, end vi oprindeligt forventede, da undersøgelserne blev igangsat, skriver banken.

- Sagen er meget kompleks, og det er ikke muligt at drage konklusioner om antallet af mistænkelige kunder eller transaktioner endsige om omfanget af eventuel hvidvaskning på grundlag af enkeltstående oplysninger, der er taget ud af sammenhæng, skriver banken videre.

Bestyrelsesformand i Danske Bank Ole Andersen gentager i sin udtalelse til artiklen, at banken tager sagen meget alvorligt, og at han mener at konklusionerne i alles interesse bør baseres på bekræftede og fuldstændige fakta.

Financial Times skriver mandag aften, at 30 mia. russiske eller ex-sovjetiske dollar flød gennem Danske Banks estiske filial i 2013, da den hvidvaskning, filialen angiveligt blev misbrugt til i perioden 2007 til 2015, toppede. Avisen henviser til et udkast til en rapport om hvidvask-skandalen i Danske Bank, som konsulentfirmaet Promontory Financial har udarbejdet på bestilling fra banken, og som den britiske finansavis har fået kendskab til.

En anonym kilde tæt på undersøgelserne siger ifølge Financial Times, at beløbet er voldsomt for så lille en filial, og at man ikke kan have så stor en volumen uden at stille spørgsmål.

Financial Times påpeger, at ikke alle transaktioner behøver at være betænkelige.

Danske Bank har lovet resultatet af den undersøgelse, banken har fået gennemført, i løbet af indeværende måned, og det løfte gentages i kommentaren fra banken mandag aften.