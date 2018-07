Danske Bank henter anti-hvidvaskchef hos Deutsche Bank

Der kommer til at være et nyt ansigt på direktionsgangen hos Danske Bank. Fra december overtager Phillip Vollot pladsen som chef for Group Compliance, det sker efter at Anders Meinert Jørgensen trådte tilbage i forrige uge. Stillingen indebærer blandt andet ansvaret for bankens overholdelse af hvidvaskreglerne, hvor bankens praksis har været stærkt kritiseret, efter at Berlingske over det seneste år har afdækket hvidvask i milliardklasse gennem bankens estiske filial.

Vollot tiltræder officielt 1. december og tager hoppet fra en stilling hos Deutsche Bank som chef for storbankens enhed mod økonomisk kriminalitet og hvidvask. Administrerende direktør Thomas F. Borgen lægger især vægt på den internationale kompetence, som den nye chef for Group Compliance bringer med til bordet.

»Vi styrker kompetencerne inden for compliance og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, som de seneste år har været et af bankens fokusområder. Vi er overbeviste om, at Philippe Vollot er den rette til at lede og videreudvikle området,« siger den norske topchef i en meddelelse.

Luk faktaboks Udvid faktaboks BLÅ BOG: Phillip Vollot Karriere 2017 - 2018: Global Head of Anti-Financial Crime & Group Anti-Money Laundering Officer (Deutsche Bank, Frankfurt)

2015 – 1017: Global COO Compliance and Anti-Financial Crime (Deutsche Bank, Frankfurt)

2011 – 2015: Regional Chief Operating Officer, Middle East & North Africa (Deutsche Bank, Dubai)

2006 – 2011: Country Chief Operating Officer (Deutsche Bank, Paris)

2005 – 2006: Head of M&A Legal UK – General Counsel France (Deutsche Bank, London) Uddannelse 1990: Postgraduate degree in private law, Paris Descartes University

1989: Master’s degree in private law, Paris Descartes University

Phillip Vollots tiltræden offentliggøres i forbindelse med bankens regnskab for anden kvartal. I den forbindelse oplyser Danske Bank, at »det klart, at banken ikke har levet op til egne standarder eller samfundets forventninger i forhold til at forhindre, at filialen i Estland blev brugt til potentielt illegitime aktiviteter«.

Bestyrelsen har samtidig valgt at stille indtjeningen fra hvidvasktransaktionerne til »rådighed for samfundsgavnlige tiltag, eksempelvis bekæmpelsen af international økonomisk kriminalitet«.

Læs mere om historien her.