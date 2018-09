Danske Bank har misinformeret Finanstilsynet ad flere omgange

Danske Bank har siden 2007 ad tre omgange ikke givet korrekte oplysninger til det danske finanstilsyn i relation til den verserende hvidvaskskandale. Det er en af flere opsigtsvækkende konklusioner i den længe ventede undersøgelse af hvidvaskskandalen, som advokathuset Bruun & Hjejle har udarbejdet for Danske Bank, og som er blevet offentliggjort onsdag.

I undersøgelsen har Bruun & Hjejle gennemtrawlet millioner af emails, transaktioner og andre dokumenter fra Danske Banks estiske filial, der har været centrum for den spektakulære hvidvasksag, der i omfang og størrelse er blandt de største i nyere tid.

Af undersøgelsen fremgår det blandt det andet, at det danske finanstilsyn i 2007 anmodede Danske Bank-koncernen om oplysninger om bankens non-resident portefølje i Estland. Tidligere samme år havde det estiske finanstilsyn udarbejdet en kritisk inspektionsrapport, ligesom Danske Bank på koncernniveau var blevet advaret af den russiske centralbank, der advarede om »kriminel aktivitet i sin reneste form« blandt kunder i Sampo Bank i Estland, som Danske Bank på daværende tidspunkt var ved at overtage.

Alligevel skrev Danske Bank som svar til Finanstilsynet, at det estiske finanstilsyns inspektion ikke havde givet anledning til »material observations« (mistanke om problemer, red.).

»Det havde været mere korrekt at konkludere det modsatte,« vurderer Bruun & Hjejle i sin rapport.

Her hedder det videre, at Danske Bank i 2012 og 2013 gav oplysninger til det danske finanstilsyn, som var »ukorrekte«, ligesom banken forsømte at verificere, hvorvidt de oplysninger, man fik fra sin estiske filial, var korrekte.

Bruun & Hjejles undersøgelse dvæler også ved perioden i efteråret 2017, hvor Berlingske kunne fortælle, at milliardbeløb fra diktaturet i Aserbajdsjan strømmede gennem Danske Banks estiske filial. Som følge af »mediedækningen« begyndte Danske Bank at undersøge sin non-resident portefølje i Estland i en proces, som Bruun & Hjejle kalder »kaotisk«, og som »ikke efterlod megen tid til analyse«. Som resultat var rapporteringen i den periode til både bestyrelse og Finanstilsynet »på visse punkter mangelfuld«, hedder det.

Tilbage i foråret rettede Finanstilsynet en lammende kritik af Danske Bank i hvidvasksagen, men siden er det kommet frem, at belastende oplysninger om Thomas Borgens rolle ikke blev nævnt i Finanstilsynets afgørelse.

I sin undersøgelse frikender Bruun & Hjejle Thomas Borgen og bestyrelsen for et juridisk ansvar i sagen. Thomas Borgen har alligevel valgt at forlade sin post, når en afløser er klar, oplyste Danske Bank onsdag morgen.