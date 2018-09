Danske Bank-formand om hvidvaskadvarsler: Hvor ufatteligt det end kan lyde, så havde vi ikke mistanke

Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, åbnede onsdag for, at han forlader banken i kølvandet på hvidvaskskandalen: »Når arbejdet er gjort, ser jeg ikke noget til hinder for, at jeg også kan gå,« sagde formanden. Foto: Søren Bidstrup

Ja. Banken har svigtet. Ja. Det er beklageligt. Men nej. Jeg mener ikke, at jeg kunne have handlet anderledes.

Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, annoncerede onsdag, at han efter alt at dømme forlader banken i kølvandet på skandalen om hvidvask. Men den erfarne erhvervsmand, kendt for et stålsat blik og en fast hånd på roret, mener ikke, at han kunne have reageret anderledes på advarslerne om hvidvask i den estiske filial.