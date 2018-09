Danske Bank-formand er klar til at forlade banken, når opgaverne er løst

Danske Banks bestyrelse har anmodet formand Ole Andersen om at blive. Men når de vigtige opgaver er løst, er han klar til at gå.

Når opgaverne er løst, er Danske Banks mangeårige bestyrelsesformand, Ole Andersen, klar til at rydde sit skrivebord og forlade landets største bank.

Det meddeler han på et pressemøde i Tivoli Congress Center i København, hvor Danske Bank præsenterer sin interne undersøgelser af hvidvask i bankens estiske filial.

»Når det (arbejdet, red.) er gjort, ser jeg ikke noget til hinder for, at jeg også kan gå,« siger formand Ole Andersen og påpeger, at hans beslutning om foreløbigt at blive »tjener banken bedst«.

Onsdag morgen meddelte Danske Banks topchef Thomas. F. Borgen, at han ønsker at fratræde sin stilling i Danske Bank. Meddelelsen kom i forlængelse af, at Danske Bank i dag har fremlagt konklusioner på undersøgelserne af forholdene i Estland.

»Det er åbenlyst, at Danske Bank ikke har levet op til sit ansvar i sagen om mulig hvidvask i Estland. Det beklager jeg dybt,« sagde Thomas F. Borgen.

Thomas F. Borgen fortsætter i stillingen som adm. direktør, indtil en ny direktør er udnævnt.

