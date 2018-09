Danske Bank femdobler antallet af mistænkelige kunder

Danske Banks egen undersøgelse af hvidvaskskandalen indebærer en markant opjustering af antallet af mistænkelige kunder såvel som den samlede sum milliarder, der muligvis kan være blevet hvidvasket.

I pressemeddelelsen oplyser Danske Bank under punktet »Væsentligste konklusioner«, at »undersøgelsen har identificeret i alt ca. 10.000 kunder, som tilhørte non-resident porteføljen«, hvorefter det tilføjes, at yderligere 5.000 kunder har haft karakter af »non resident«, hvorfor i alt 15.000 kunder er blevet undersøgt.

Hidtidigt har antagelsen været, at gruppen af non-residents udgjorde op mod 3.000 personer. Non-residents er personer, der ikke har været bosat i Estland, men som alligevel har haft konti i banken. Det er uklart, hvem disse non-residents er, men en whistleblower i banken advarede eksempelvis i 2013 bankens ledelse om, at topfolk fra den russiske efterretningstjeneste, FSB, var blandt dem.

Danske Bank tager i sin konklusion det forbehold, »at en kunde er fundet mistænkelig indebærer ikke, at det kan lægges til grund, at alle betalinger, den pågældende kunde har været involveret i, er mistænkelige.«

Foruden den markante opjustering af antallet af mistænkelige kunder, fremgår det også af Danske Banks undersøgelse, at det betalingsflow udgør 200 milliarder euro. Her er der ligeledes tale om en markant større sum, end der tidligere har været fremme. I forrige uge skrev Wall Street Journal, at Danske Bank undersøgte mistænkelige transaktioner for op mod 1.000 milliarder kroner. Det står nu klart, at det i altså i alt drejer sig om transaktioner for 1.500 milliarder kroner.

Ifølge erhvervsmediet Finans tyder bankens foreløbige undersøgelser på, at halvdelen af de 200 milliarder euro - altså 100 milliarder euro - svarende til 745 milliarder kroner - er formodet hvidvasket.

Undersøgelsen konkluderer videre, at de 1.500 milliarder kroner er fordelt på 9,5 millioner transaktioner foretaget af de 15.000 kunder. Foreløbig har Danske Bank foretaget en analyse af i alt 6.200 kunder med flest »risikofaktorer«, som det hedder i undersøgelsens konklusion.

Hvidvasksagen fik onsdag den konsekvens, at topchef Thomas Borgen trækker sig fra sin post, omend undersøgelsen, som advokathuset Bruun & Hjejle har lavet, frikender både ham og den øvrige ledelse for et juridisk ansvar.

Fra Danske Banks egen undersøgelse af non-resident kunderne i Estland kan fremhæves følgende:

Undersøgelsen har identificeret i alt ca. 10.000 kunder, som tilhørte non-resident porteføljen. Undersøgelsen har i alt omfattet ca. 15.000 kunder med non-resident karaktertræk.

De ca. 10.000 kunder har i alt foretaget ca. 7,5 millioner betalinger

De ca. 15.000 kunder har i alt foretaget ca. 9,5 millioner betalinger.

Ses der på det totale antal kunder omfattet af undersøgelsen på ca. 15.000 kunder, er det samlede totale betalings-flow ca. 200 milliarder euro.

Undersøgelsen har på nuværende tidspunkt foretaget analyse af i alt ca. 6.200 kunder med flest risikofaktorer.

Da banken ikke er i stand til fastlægge det præcise omfang af mistænkelige transaktioner foretaget af non-resident kunder i Estland i den pågældende periode, har bestyrelsen besluttet at donere bruttoindtægterne på kunderne fra 2007-2015, svarende til et estimeret beløb på 1,5 mia. kr., til en uafhængig fond.



​