Danske Bank-direktør om kryptovaluta: »Stay away«

Spørger man den administrerende direktør for Danske Bank, Thomas Borgen, er der ingen tvivl om, at investering i kryptovaluta, som bitcoin eller ripple, er en dårlig ide. Der er der flere grunde til.

»Det er et meget umodent marked, som vi er meget negative overfor. Så når vi ser på det, så er vi meget skeptiske, stay away. Det er uigennemskueligt, og der er vældig mystik på området,« lød det fra nordmanden på fredagens pressemøde, hvor banken fremlagde sit årsregnskab.

Thomas Borgen træder til som seneste stemme i koret af skeptiske røster i den danske bankverden, når det gælder digital møntfod. Omdrejningspunktet for kritikken er samtidig en af kryptovalutaens bærende principper: Anonymitet. Modsat konti i banker er kryptovaluta baseret på anonymiserede konti, eller wallets.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Kryptovalutaer og blockchain Der findes cirka 1.500 kryptovalutaer, hvor bitcoin er blandt de mest velkendte, der forhandles uafhængigt fra børser og mellem individer. Transaktionerne sker uden indblanding fra banker eller andre mellemled og i anonymitet. På den måde er en kryptovalutas prisdannelse - modsat statsgaranteret valuta - styret af efterspørgsel, og kurssvingningerne kan være omfattende. Teknologien bag kryptovaluta er den såkaldte blockchain, der er en digital registrering af ejerskifte mellem brugere i et decentraliseret bogholderi. Mens kryptovalutaer generelt er udskældt af banker, er der generel konsensus om at blockchains har potentiale - også i finansverdenen.

Tidligere har Jyske Bank, Sydbank og Nykredit til Børsen sagt, at de ikke vil modtage større beløb tjent på bitcoin, blandt andet på grund af manglende gennemsigtighed. Samtidig har Nordea tidligere på året forbudt 31.000 ansatte at eje nogen form for kryptovaluta fra udgangen af februar.

Risiko, risiko, risiko

Pengeinstitutterne står ikke alene. Også Nationalbanken stiller sig skeptisk overfor kryptovalutaen, som en af bankens direktører, Hugo Frey Jensen, betegnede som en »spekulativ legeplads« i et interview med Berlingske tidligere på året.

»Det bedste råd til forbrugerne er, at de skal holde sig væk, for risikoen er stor, og man skal have råd til at tabe pengene,« udtalte nationalbankdirektøren.

Hos Danske Bank lægger Thomas Borgen også vægt på risikoen ved krypto og har ingen tiltro til den digitale valuta. Omvendt ser han - som resten af finanskoret - store muligheder i det virtuelle netværk, der hedder blockchain, som ligger til grund for de cirka 1.500 kryptovalutaer, der forhandles på nettet.

»Vi interesserer os ikke i det, bortset fra teknologien under, og vi har en gruppe, som arbejder med blockchain.«