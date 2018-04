Dansk bestyrelseskonge måtte »nøjes« med 24 millioner kroner

Ole Andersen kunne i 2017 notere en 11 procent stor lønstigning for sit formandsskab i Danske Bank, der sidste år indbragte ham 2,3 mio. kroner. Men selv om bestyrelsesposten i landets største bank velsagtens er den mest markante i hans portefølje, så er det ikke her, at Ole Andersen hæver sin største check.

Det er heller formandsposten i Chr. Hansen, hvor han i det seneste regnskabsår fik 1,7 mio. kroner for sit arbejde. Ej heller formandsposten hos Bang & Olufsen, som indbragte ham 900.000 kroner.

Det er således Ole Andersens personlige selskab, OGA Holding, der sikrer bestyrelseskongen den største pengestrøm. I det seneste regnskab, der netop er offentliggjort, landede bundlinjen på 23,2 mio. kroner, hvilket er en anelse under resultatet i 2016, der landede på 24,3 mio. kroner.

Faldende udbytte

Af regnskabet fremgår det også, at Ole Andersen trækker 24 mio. kroner ud i udbytte, hvilket er et markant fald fra forrige års 30 mio. kroner. Samlet har holdingselskabet over de seneste fem år haft overskud på 131 mio. kroner, hvoraf Ole Andersen har trukket 121 mio. kroner ud.

I det seneste regnskab fremgår det, at OGA Holdings formål er at »foretage anlægsinvesteringer i aktier og værdipapirer og anden hermed forbundet virksomhed«. Man har dog tilsyneladende ikke haft den heldigste hånd med investeringerne.

For dykker man lidt dybere ned i regnskabet, kan man se, at OGA Holding ved slutningen af 2017 havde værdipapirer for 264,5 mio. kr. mod 265,7 mio. kroner året før. Samtidig kan man se, at de finansielle anlægsaktiver også er faldet i året - fra 81,5 mio. kroner til 75,5 mio. kroner - ligesom de likvide beholdninger er faldet fra 11 mio. kroner til seks mio. kroner.

Formue fra kapitalfondstiden

Mens Ole Andersen i de senere år har fokuseret på en bestyrelseskarriere, der altså blandt andet har medført formandsposter i Danske Bank, Chr. Hansen og B&O, så er det ikke her, at formuen er blevet opbygget. Egenkapitalen i OGA Holding, der i 2017 nåede op på 329 mio. kroner, stammer især fra Ole Andersens fortid i kapitalfondsverdenen.

Han startede ganske vist i den hedengangne revisionskæmpe Arthur Andersen i 80erne, mens han i 90erne gik over i corporate finance, hvor han startede hos Alfred Berg, inden han skiftede til SEB. Her sluttede han i 2003 som global manager for bankens corporate finance-afdeling. I 2003 og frem til 2008 var Ole Andersen så seniorpartner i kapitalfonden EQT Partners.

Det var her, at pengene for alvor begyndte at rulle ind. Dengang var det via selskabet CBTJ. Som Berlingske tidligere har skrevet, så tjente det selskab fra 2003 og i årene frem årligt to- og trecifrede millionbeløb, og i 2007 toppede man med et nettoresultat på 109 mio. kroner. De højder har det nye selskab OGA Holding trods alt ikk formået at nå op på.