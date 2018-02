Capinordic-sag i Højesteret efter tre års venten

Det har taget tre år, inden tre erstatningsdømte medlemmer af den tidligere ledelse i rigmandsbanken Capinordic Bank omsider får deres sag for i Højesteret i november i år.

Tre medlemmer af den tidligere ledelse med finansmanden Lasse Lindblad i spidsen blev i oktober 2015 dømt til at betale erstatning på 90 mio. kr. for at have ydet ni uansvarlige lån. Finansiel Stabilitet havde krævet 400 mio. kr., og såvel oprydningsselskabet som de sagsøgte ankede dommen til Højesteret i efteråret 2015. Men der skulle altså gå tre år, inden erstatningssagen kommer for.

Capinordic Bank-sagen er den hidtil eneste blandt de mange erstatningssager, som Finansiel Stabilitet kører mod tidligere bankledelser, der har ført til dom over de sagsøgte. I juni 2017 blev Amagerbankens tidligere ledelse pure frifundet, og i november gik den forhenværende ledelse og revision i Roskilde Bank ligeledes fri for erstatningsansvar.

Finansiel Stabilitet har anket begge domme i en tilskåret form og reduceret de enorme erstatningskrav betragteligt. Oprydningsselskabets seneste anke af frifindelsen i Roskilde Bank-sagen førte til voldsom debat om statens brug af anker. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen mener, at statens som udgangspunkt ikke skal anke sager, hvor en borger én gang er frifundet.

Vicedirektør i Finansiel Stabilitet Marianne Simonsen forklarer om årsagen det langtrukne forløb i Capinordic banks ankesag: “Baggrunden er, at der har været udvekslet en række processkrifter og bevisbegæringer frem til sidste år, og at der derefter har været et års berammelsestid i Højesteret,” skriver hun i en mail.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Capinordic Bank-ledelsens advokater.