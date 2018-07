Bonus giver bonus: Kunderne vil blive hos Tryg

Den tørre sommer kan betyde flere tørkeskader og brande, forudser Tryg, som derfor intensiverer sin rådgivning især på landet for at sikre, at flest mulige skader undgåes. Her en tør og gul kornmark nær Staun ved Limfjorden i begyndelsen af juli, hvor noget af kornet er lagt ned af varmen og tørken. Foto: Henning Bagger, Scanpix

