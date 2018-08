Bankformand får svært ved at lukke hvidvasksagen

De amerikanske myndigheder bekræfter over for Berlingske, at man følger Danske Bank-sagen fra Estland tæt - og det er dårligt nyt for bankens øverste ledelse, lyder vurderingen fra Berlingskes erhvervskommentator Jens Chr. Hansen. På billedet ses Danske Banks adm. direktør Thomas F. Borgen (tv.) samt bestyrelsesformand Ole Andersen (th.) under en generalforsamling i 2016. Arkivfoto: Linda Kastrup / Ritzau Scanpix.

Foto: Linda Kastrup