Banker opskriver på stribe efter regnskabsændring i Bankinvest

Den nye værdiansættelsesmodel betyder, at Bankinvest går fra at have en værdiansættelse af på 310 mio. kr. til en fair markedsværdi på 810 mio. kr.

»Den skærpede konkurrence og ny regulering har medført et behov for at ændre på Bankinvests kapitalgrundlag og værdiansættelsen af aktierne i BI Holding A/S.«

»Vi får med den nye model sat en fair værdi på Bankinvest og på de forretningsmæssige aktiviteter, der ligger uden for pengeinstitutternes distribution af Bankinvest-produkter,« siger Lars Møller, bestyrelsesformand i BI Holding.

Det smitter af på alle de banker, som ejer aktier i Bankinvest-koncernen, BI Holding, herunder:

»Ringkjøbing Landbobank, som har opskrevet værdien af sin ejerandel med 51 mio. kr., hvilket ikke påvirker bankens udmeldte resultatforventninger.«

»Møns Bank, som opskriver værdien af sin ejerandel med 3 mio. kr., mens forventninger til 2018 fastholdes.«

»Spar Nord, som har regnet sig frem til en skattefri indtægt på ca. 75 mio. kr. Som følge heraf opjusterer Spar Nord sine forventninger til basisindtjeningen før nedskrivninger for hele 2018 fra i niveauet 1,2 mia. kr. til niveauet 1,3 mia. kr.«

»Djurslands Bank, der foretager en opskrivning på 17 mio. kr. og opjusterer forventningerne til årets resultat før skat med 10 mio. kr. til intervallet 70-85 mio. kr.«

»Jutlander Bank, der påvirkes positivt med en regulering på 21 mio. kr. og derfor opjusterer forventningerne til årets resultat før skat fra 175-250 mio. kr. til niveauet 195-270 mio. kr.«