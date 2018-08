Bagmandspolitiet åbner efterforskning mod Danske Bank i hvidvasksag

Skandalen om hvidvask for milliarder gennem Danske Bank får nu Bagmandspolitiet til at åbne en efterforskning af landets største bank for brud på hvidvaskloven.

Det oplyser statsadvokat Morten Niels Jakobsen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK):

»Vi har grundet sagens meget alvorlige karakter og omfang fulgt sagen tæt gennem længere tid, men af gode grunde har vi naturligt holdt kortene tæt til kroppen. Nu er vi så langt, at jeg kan bekræfte, at vi i SØIK har åbnet en efterforskning med henblik på at undersøge, om vi i Danmark kan rejse straffesag mod Danske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven. Sagen har længe internt været meget højt prioriteret,« siger Morten Niels Jakobsen i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen nævnes det, at der er modtaget flere politianmeldelser vendt mod Danske Bank i sagen. Over for Berlingske forklarer Morten Niels Jakobsen, at der udelukkende er tale om de to politianmeldelser, som forretningsmanden Bill Browder har foretaget.

Dermed efterforskes Danske Bank nu af både myndighederne i Danmark og Estland, hvor myndighederne åbnede en sag i juli.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvidvaskskandalen I mere end et år har Berlingske gravet dybt i mistænkelige pengestrømme for milliarder gennem Danske Banks estiske filial. Både myndighederne i Danmark og Estland har nu åbnet undersøgelser af sagen i kølvandet på afsløringerne i Berlingske. Til september ventes Danske Bank at offentliggøre sin egen undersøgelse af hvidvask-skandalen. Få et overblik over den omfattende sag her.

Ifølge pressemeddelelsen er Bagmandspolitiet i dialog med en række internationale samarbejdspartnere og har »allerede indhentet et meget omfattende efterforskningsmateriale.«

»Vi er i SØIK meget optaget af, at hver en sten i denne sag vendes. Det er for tidligt at sige, om vi ender med at rejse straffesag, og i sidste ende er skyldsspørgsmålet også op til domstolene. Jeg kan dog helt generelt sige, at hvidvaskkriminalitet har store skadevirkninger på vores samfund, og loven indeholder stærke sanktionsmuligheder, hvis finansielle virksomheder ikke gør tilstrækkeligt for at undgå, at sorte penge bliver vasket hvide,« siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

Flemming Pristed, der er Danske Banks chefjurist, skriver i en e-mail, at banken »naturligvis står til rådighed for SØIK i deres efterforskning«.

»Vi har løbende en god og konstruktiv dialog med myndighederne, og vi står til rådighed, hvis der er spørgsmål, som anklagemyndigheden ønsker vores hjælp til at få yderligere belyst.«

Fortjeneste på halvanden milliard

Sagen om hvidvask gennem landets største bank har udviklet sig eksplosivt de seneste par måneder. Berlingske har løbende afdækket skandalen lag for lag og kunne i juni fortælle, at det samlede omfang af suspekte transaktioner gennem den estiske filial var større end hidtil antaget og overgår 53 mia. kr.

Siden har der været en hidsig politisk debat om, hvorvidt Danske Banks fortjeneste på de suspekte transaktioner skulle konfiskeres. I juli oplyste Danske Bank selv, at banken har tjent 1,5 milliarder kroner på den afdeling af den estiske filial, hvorfra samtlige af de problematiske transaktioner fandt sted.

Ved samme lejlighed bebudede banken, at den vil forære indtjeningen på de suspekte transkaktioner til velgørende formål.

I pressemeddelelsen slår Bagmandspolitiet imidlertid fast, at det er omfanget af suspekte transaktioner og altså ikke indtjeningen, som fastlægger størrelsen af en eventuel bøde:

»I praksis tager fastsættelsen af bøder udgangspunkt i størrelsen af de samlede mistænkelige transaktioner, som en finansiel institution ikke har håndteret korrekt. Det betyder, at bøden væsentligt overstiger fortjenesten,« skriver Bagmandspolitiet.

Ifølge statsadvokat Morten Niels Jakobsen er det en »serviceoplysning«:

»Hvad, der sker i den konkrete sag, vil afhænge af, hvilket faktisk grundlag der kan lægges til grund i sagen. Det er alt for tidligt at sige noget om, hvilken konklusion, vi ender med at drage,« siger han til Berlingske.

Til september ventes Danske Bank at offentliggøre sin egen undersøgelse af skandalen.

»Vi er bekendt med, at Danske Bank vil komme med dens egen undersøgelse. Den vil selvfølgelig sammen med alle de andre oplysninger og dokumenter, vi får fra forskellige samarbejdspartnere og andre steder fra, indgå i sagen. Men myndighederne foretager deres egen efterforskning,« siger Morten Niels Jakobsen.

På Twitter er erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) hurtigt ude med en kommentar til, at Bagmandspolitiet nu åbner en efterforskning.

»Det glæder mig, at Bagmandspolitiet nu starter efterforskning af hvidvask i Danske Bank med henblik på at kunne rejse en straffesag. Sagen er ekstremt højt prioriteret af de danske myndigheder. Hvidvask i dette omfang er en meget alvorlig forbrydelse, som ikke skal tolereres men slås ned.«